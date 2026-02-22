Android-PCs: Kommen die von Google angekündigten Desktop-Geräte später? Aluminium OS ist nicht fertig

Google hat für dieses Jahr den Start von Android auf dem Desktop angekündigt, der mit einer ganzen Welle von Hardware in Form von Android-PCs begleitet werden soll. Jetzt scheint dieses Vorhaben allerdings zu wackeln, denn die Pläne scheinen sich recht weit nach hinten zu verschieben. Das betrifft dann natürlich auch das von Google in Aussicht gestellte Pixel Notebook.



Das Betriebssystem Android drängt auf den Desktop – und das schon seit vielen Jahren. Doch in diesem Jahr sollen die ersten Bremsen endlich gelockert werden, sodass es nach Jahren der Vorbereitung endlich losgehen kann. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Tagen die Zeitpläne vom Android-Start auf dem Desktop aufgestellt. Die Jahr-für-Jahr-Verschiebungen scheinen sich fortzusetzen.

Google hat kürzlich bestätigt, dass die Desktop-Variante von Android – Aluminium OS – zwar 2026 als Ziel hat, aber nur sehr eingeschränkt verfügbar sein soll. Mit einem breiten Angebot rechnet man erst 2028. Was das genau bedeutet, hat man allerdings offengelassen. Für mich klingt das so, dass die erste Vorabversion in diesem Jahr vorgestellt wird, der man weitere zwei Jahre zur Verfeinerung gibt, bevor sie dann 2028 in der Breite starten kann.

Vielleicht vergleichbar mit einer Android-Beta, die uns stets ein halbes Jahr lang begleitet, das zwischen erstem Release und finaler Veröffentlichung vergeht. Bei Aluminium OS könnte diese Phase wegen des Neustarts und der völlig neuen Plattform dann eben etwas länger dauern. Doch würde man in dieser Beta-Phase tatsächlich eigene Hardware in den Handel bringen?









Kommen die Android-PCs später?

Die große Frage bleibt, wie diese vermeintlichen Zeitpläne mit den für 2026 angekündigten Android-PCs in Einklang zu bringen sind. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Google die Android-PCs bereits im Sommer 2025 für das nächste Jahr – also 2026 – in Aussicht gestellt hat. Seitdem können sich die Pläne geändert haben oder unvorhergesehene Herausforderungen aufgetreten sein. Weil man schon in der ersten Welle auf externe Hardware-Partner setzt, deren Geräte in den Pipelines stecken, würde man eine Verschiebung sicherlich nicht leichtfertig durchführen.

Anders sieht es beim Pixel Notebook aus, das ebenfalls in Aussicht gestellt worden ist. Dieses könnte theoretisch auch schon vor dem breiten Start von Aluminium OS erscheinen – dann hauptsächlich für Entwickler. Fraglich allerdings, ob Google die Qualitätsmarke „Pixel“ für solch ein Produkt hergeben würde. Die Frage nach diesem Gerät bleibt daher noch offen und ich würde eher davon ausgehen, dass Google speziell für Entwickler konzipierte Geräte anbietet, wie man es auch schon in anderen Produktgruppen getan hat.

» Google I/O: Der Android-Desktop hebt endlich ab – sehr großes Thema rund um Aluminium OS und Gemini

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.