Google I/O: Der Android-Desktop hebt endlich ab – sehr großes Thema rund um Aluminium OS und Gemini

In gut drei Monaten lädt Google wieder zum großen Event, das viele wichtige Ankündigungen hervorbringen wird – kurz nach Mitte Mai startet die Entwicklerkonferenz Google I/O 2026. Normalerweise lässt man sich nur dezent bis gar nicht in die Karten blicken, doch in diesem Jahr gibt es einen recht eindeutigen Hinweis auf einen Schwerpunkt: Der Android-Desktop wird eine große Rolle spielen.



Google strebt auf den Desktop und nach mehreren Jahren der Testläufe, Ankündigungen und Entwicklungen wird es 2026 endlich soweit sein – und das gleich mit mehreren Produkten. Wir haben euch schon vor einigen Wochen die drei Android-Projekte für den Start auf dem Desktop gezeigt, wobei natürlich Android für den Desktop sowie das neue Betriebssystem Aluminium OS die größte Bedeutung haben. Parallel dazu gibt es den Android-Desktopmodus, der wohl eher ein Nice-to-have wird.

Zum Einklang des Jahres hatte ich hier im Blog die Google-Schwerpunkte 2026 herausgestellt und durch die in dieser Woche versendete Einladung zur Entwicklerkonferenz bestätigt sich all dies. In der Ankündigung heißt es, dass man neue Projekte rund um Android sowie „bahnbrechende Entwicklungen“ rund um die Künstliche Intelligenz zeigen will. Letztes mit Sicherheit mit absolutem Fokus auf Gemini.

Vom Desktop war in der Ankündigung noch keine Rede, doch es gibt deutliche Hinweise sowie strategische Notwendigkeiten für die Vorstellung des Android-Desktops. Schon im vergangenen Jahr hatte man in Aussicht gestellt, dass Android auf den Desktop kommen wird, das man die Android-PCs starten wird und sogar ein Google-eigenes Pixelbook als Neustart der Reihe könnte schon in diesem Jahr in das Portfolio aufgenommen werden.









Android + Cloud + Gemini + Desktop

Obige Grafik wurde zur Google I/O 2026 veröffentlicht und lässt tief blicken: Denken wir uns das I/O-Logo in der Mitte einmal weg, bleiben die Klammern sowie die vier Icons für Android, für die Cloud, für Gemini und den Desktop (Mauszeiger) übrig. Die Klammer steht mit Sicherheit nicht umsonst da, denn es geht um die Zusammenfassung bzw. Zusammenführung all dieser Bereiche. Der Mauszeiger ist ein eindeutiger Hinweis auf den Desktop und wurde von Google bisher nicht verwendet.

Würden wir obige Gleichung auflösen wollen, kämen wir wohl auf „= Aluminium OS“. Wir haben euch das neue Google-Betriebssystem Aluminium OS bereits ausführlich vorgestellt. Es handelt sich um ein neues Desktop-Betriebssystem auf Basis von Android, das sehr stark auf die Gemini-KI und die Cloud aufbauen soll. Viel eindeutiger kann man es eigentlich gar nicht machen, dass es sich hier um Aluminium OS handelt.

Ich denke, dass wir in den kommenden Wochen schon viele Leaks zum neuen Betriebssystem sehen werden, das schon in diesem Jahr relevant werden könnte. Erst vor wenigen Wochen hatte Google verraten, dass Aluminium OS 2026 veröffentlicht werden soll, aber erst 2028 für den ganz großen Auftritt bereit sein soll. Was in diesem Jahr und dazwischen geschieht, bleibt abzuwarten.

