Google I/O 2026: Das Rätsel ist gelöst! Google kündigt Termin des Events an – Fokus auf Android und Gemini

Veröffentlicht am von Jens
google 

In 90 Tagen geht es wieder los: Wie gewohnt lädt Google auch in diesem Jahr wieder zur Entwicklerkonferenz Google I/O, deren konkretes Datum man jetzt verraten und auch schon einige Einblicke in die zu erwartenden Ankündigungen gegeben hat. Wie in jedem Jahr gab es auch diesmal ein interaktives Spiel für die Community, das innerhalb kürzester Zeit gelöst worden ist und das Datum verraten hat.


In Kürze wird Google die neuen Pixel-Produkte vorstellen, mutmaßlich ohne großes Aufsehen durch einen Blogpost. Ganz anders sieht es im Frühjahr aus, denn es steht wieder die jährliche Entwicklerkonferenz Google I/O vor der Tür, die gefühlt in jedem Jahr noch einmal in der Relevanz steigt und stets die größten Google-Ankündigungen des Jahres bereithält. Das wird auch in diesem Jahar der Fall sein.

Jetzt hat man verraten, dass das Event vom 19. Mai bis 20. Mai 2026 stattfindet und erneut im Shoreline Amphitheatre in Mountain View abgehalten wird. In der Ankündigung heißt es, dass man über die neuesten bahnbrechenden KI-Entwicklungen informieren will und Updates zu alen Produkten quer durch das Portfolio bereithalten wird. Das betrifft wie üblich wirklich alle Produkte, der Fokus liegt aber natürlich auf Gemini und Android – die man explizit in der knappen Ankündigung erwähnt.

google io 2026 thema

Ich denke, dass sowohl obiges Video als auch dieses Bild uns verraten, dass neben der KI und dem „klassischen Android“ auch der Android-Desktop eine sehr große Rolle spielen wird. Man erwähnt das mit keinem Wort, doch der an vielen Stellen in der Ankündigung und auch auf der Google I/O-Webseite verwendeten Mauszeiger ist sicherlich kein Zufall. Kein Symbol steht mehr für den Desktop als der Mauszeiger, daher können wir große Ankündigungen aus diesem Bereich erwarten.

» Google I/O 2026 Website

[Google-Blog]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+... Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.