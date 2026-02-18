Google I/O 2026: Das Rätsel ist gelöst! Google kündigt Termin des Events an – Fokus auf Android und Gemini

In 90 Tagen geht es wieder los: Wie gewohnt lädt Google auch in diesem Jahr wieder zur Entwicklerkonferenz Google I/O, deren konkretes Datum man jetzt verraten und auch schon einige Einblicke in die zu erwartenden Ankündigungen gegeben hat. Wie in jedem Jahr gab es auch diesmal ein interaktives Spiel für die Community, das innerhalb kürzester Zeit gelöst worden ist und das Datum verraten hat.



In Kürze wird Google die neuen Pixel-Produkte vorstellen, mutmaßlich ohne großes Aufsehen durch einen Blogpost. Ganz anders sieht es im Frühjahr aus, denn es steht wieder die jährliche Entwicklerkonferenz Google I/O vor der Tür, die gefühlt in jedem Jahr noch einmal in der Relevanz steigt und stets die größten Google-Ankündigungen des Jahres bereithält. Das wird auch in diesem Jahar der Fall sein.

Jetzt hat man verraten, dass das Event vom 19. Mai bis 20. Mai 2026 stattfindet und erneut im Shoreline Amphitheatre in Mountain View abgehalten wird. In der Ankündigung heißt es, dass man über die neuesten bahnbrechenden KI-Entwicklungen informieren will und Updates zu alen Produkten quer durch das Portfolio bereithalten wird. Das betrifft wie üblich wirklich alle Produkte, der Fokus liegt aber natürlich auf Gemini und Android – die man explizit in der knappen Ankündigung erwähnt.

Ich denke, dass sowohl obiges Video als auch dieses Bild uns verraten, dass neben der KI und dem „klassischen Android“ auch der Android-Desktop eine sehr große Rolle spielen wird. Man erwähnt das mit keinem Wort, doch der an vielen Stellen in der Ankündigung und auch auf der Google I/O-Webseite verwendeten Mauszeiger ist sicherlich kein Zufall. Kein Symbol steht mehr für den Desktop als der Mauszeiger, daher können wir große Ankündigungen aus diesem Bereich erwarten.

» Google I/O 2026 Website

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.