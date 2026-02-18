Pixel 10a & Pixel Buds 2a: Die neuen Google-Produkte kommen heute – alle Infos vor der Ankündigung

In wenigen Stunden wird Google die ersten beiden neuen Pixel-Produkte für dieses Jahr vorstellen, auf die so mancher Beobachter sicherlich schon gewartet hat: Im Laufe des Nachmittags rechnen wir mit der Ankündigung des Pixel 10a als Ableger der erfolgreichen zehnten Smartphone-Generation sowie auch mit den neuen Farben der Pixel Buds 2a. Beide sind uns längst wohlbekannt.



Google wird in diesem Jahr noch sehr viele Produkte vorstellen und natürlich auch die Pixel-Reihe weiter fortsetzen und mutmaßlich um neue Geräteklassen ausbauen. Jetzt, im Februar, beginnt man erst einmal etwas gemächlicher und setzt zwei bekannte Produktreihen fort, die so früh wie noch nie angekündigt und in den Verkauf gehen werden. Die Rede ist natürlich vom neuen Budget-Smartphone sowie den dazu passenden neuen Farben der Budget-Kopfhörer.

Pixel 10a

Das Google Pixel 10a wird als Budget-Ableger der sehr erfolgreichen Pixel 10-Smartphones an den Start gehen und dabei wieder die wichtigsten Stärken der zehnten Generation in die günstigere Schiene bringen. Zwar hält sich die Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgänger in Grenzen, aber dennoch wird man wieder ein starkes Paket präsentieren: Aktualisierte Hardware, sicherlich das eine oder andere neue Software-Feature, sieben Jahre Android-Updates und einiges mehr.

Wir haben euch das neue Smartphone hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt, sodass ihr vom Design über die Spezifikationen bis hin zum Verkaufspreis keine großen Überraschungen erwarten solltet. Wer sich noch einmal ausführlich informieren möchte, kann das unter folgendem Link tun:

» Alle Infos zum Google Pixel 10a









Pixel Buds 2a in neuen Farben

Google hat die Pixel Buds 2a im vergangenen Jahr vorgestellt und konnte mit diesen durchaus überraschen: Denn sie waren nicht einfach nur die Fortführung der Pixel Buds A, sondern haben mit vielen Funktionen nachgelegt, die man sonst eher in der Pro-Serie vermuten würde: Active Noise Cancelling, Spatial Audio für echten Raumklang, eine verbesserte Audioqualität sowie der erstmals in der A-Serie verbaute Tensor-SoC.

Die smarten Kopfhörer erfreuen sich ebenfalls seit dem vergangenen Jahr großer Beliebtheit und jetzt kommen sie noch einmal in zwei passenden Farben auf den Markt, die dem Pixel 10a schmeicheln sollen. Neu sind die Farbtöne Berry und Hazel, die ihr auf obigen Bildern sehen könnt. Es handelt sich dabei tatsächlich nur um ein aktualisiertes Äußeres – weitere Änderungen unter der Haube sind nicht zu erwarten.

» Alle Informationen zu den neuen Pixel Buds 2a Farben