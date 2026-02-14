Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alle Details, Spezifikationen, Preis und Verkauf (Galerie)

Am Mittwoch ist es endlich soweit: Nach Monaten der Leaks wird Google das Pixel 10a vorstellen, bei dem man informierten Nutzern vermutlich nicht viel Neues zeigen können wird. Weil die Leaker sehr fleißig gewesen sind, können wir euch an dieser Stelle noch einmal alle Informationen kommenden Smartphone zusammenfassen, mit denen ihr eure Kaufentscheidung eigentlich schon jetzt treffen könnt.



Das gab es auch noch nie: Google wird im Februar ein Smartphone vorstellen, das als Ableger der exakt sechs Monate zuvor gestarteten zehnten Generation auf den Markt kommt. Die Leakphase hat im vergangenen Jahr schon sehr früh begonnen, zu Jahresbeginn ging es mit vielen Leaks weiter und vor etwas mehr als einer Woche hat Google dann auch offiziell zur Vorstellung am 18. Februar geladen – also nächste Woche Mittwoch.

Wir haben längst alle Informationen zum Pixel 10a, das nicht nur in der nächsten Woche vorgestellt werden wird, sondern auch in die Vorbestellung gehen soll. Pixel-Fans werden ein vertrautes Gerät erhalten, denn bis auf ein kleines Detail rund um die Kamera wird das Smartphone seinem Vorgänger Pixel 9a zum Verwechseln ähnlich sehen. Auch unter der Haube tut sich nicht ganz so viel – glücklicherweise gilt das auch für den Preis.

Das Mysterium rund um das Pixel 10a wird sich trotz aller bisher bekannten Informationen wohl erst in der nächsten Woche auflösen, wenn Googles Marketing zur Tat schreiten und die Stärken des Geräts unterstreichen kann. Die Hardware ist es nicht, der Preis auch nicht, der Vorgänger ist mittlerweile günstiger zu haben und ob es nun sechs oder sieben Jahre Updates gibt, macht keinen großen Unterschied. Schaut euch einmal die Spezifikationen an.









Pixel 10a-Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 8 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte

Akku: 5.100 mAh

Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Hellblau-Violett)

Verkaufsstart: 5. März 2026 (Vorstellung am 18. Februar 2026)

Verkaufspreis: 549 Euro (128 GB) | 649 Euro (256 GB)

Pixel 10a-Farben

Das Pixel 10a wird in vier unterschiedlichen Farben erhältlich sein, nämlich Obsidian (schwarz), Lavender (hellblau), Fog (beige) sowie der neue Farbton Berry. Das könnte eine recht angenehme Farbauswahl sein, bei der jeder Nutzer ein passendes Modell findet. Schwarz oder Beige-Weiß als Klassiker, Hellblau-Violett als schicke Farbe und Berryals echter Blickfang.

Völlig neu sind die beiden Farben Lavender und Berry nicht, denn von erster gab es bereits Pixel Buds und Berry kennen wir von den neuen Nest Cams. Allerdings gilt das nur für das Pixel 10a, während die Pixel 11-Smartphones vermutlichen andere Farbgebungen erhalten werden. Im Folgenden seht ihr die vier Farben im Detail.

















Verkaufspreise und Verkaufsstart

Mittlerweile wissen wir, dass Google nicht nur die Ausstattung und das Design stabil hält, sondern auch den Preis des Smartphones. Laut französischen Händler-Listings, die 1:1 auf Deutschland übertragbar sind, sind es die exakt selben Preise wie beim Pixel 9a: Google ruft 549 Euro für 128 GB und 649 Euro für 256 GB Speicherplatz auf. Mit der Präsentation ist am 18. Februar 2026 zu rechnen, wobei es vermutlich keinen Livestream geben wird, sondern nur vorgefertigte Informationen. Noch am selben Tag sollen die Vorbestellungen beginnen, bis das Smartphone am 5. März 2026 in den Handel startet.

Sonstiges und Einschätzung

Bei den Budget-Smartphones geht es oftmals auch darum, mit dem Rückenwind der letztjährigen Flaggschiffe die preisbewussten Nutzer zu erreichen. Doch weil das Pixel 10 mittlerweile fast zum Neupreis des Pixel 10a zu haben ist, könnte das schwer werden. Es wird interessant sein, welche Pläne Google mit der neuen Budget-Generation verfolgt. Man muss sich fragen, wie das Pixel 10a-Marketing die Käufer locken will. Wir halten euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden.

