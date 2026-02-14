Pixel Buds 2a: Google bringt smarte Kopfhörer mit ANC, Spatial Audio und Tensor in neuer Farbe (Video)

Google wird schon in wenigen Tagen neuen Pixel-Produkte vorstellen, zu denen neben dem Smartphone auch die neuen Farben der Pixel Buds 2a gehören. Die Serie der smarten Kopfhörer erfreut sich schon seit langer Zeit großer Beliebtheit und dürfte gerade parallel zum Release des Budget-Smartphones noch einmal Fahrt aufnehmen. Dafür bringt Google zwei neue Farben an den Start.



Vor gut sechs Monaten hat Google die smarten Kopfhörer Pixel Buds 2a vorgestellt, die mit ihrer Leistung zu beeindrucken wussten – und das natürlich auch heute noch tun. Denn erstmals hat man Funktionen in die Budget-Linie gebracht, die man dort normalerweise nicht erwarten würde und eher den teureren Varianten zuzuordnen gewesen wären. Kein Wunder, dass sich die Pixel Buds 2a vor allem in den ersten Wochen großer Beliebtheit erfreut hatten.

Zu den Stärken der Kopfhörer gehören neben dem etablierten Design der Kopfhörer sowie des Case – die sich nur marginal von der Pro-Serie unterscheiden – einige Fortschritte im Vergleich zur Vorgeneration: Google konnte die aus den Ohren hervorstehende Größe verringern und auch das Gewicht reduzieren. Außerdem kommt erstmals ein Tensor-SoC in den Kopfhörern zum Einsatz. Die echte Stärke liegt aber bei den Softwarefunktionen, die durch diesen Tensor-SoC erst ermöglicht werden.

Erstmals hatte Google die Funktionen des Active Noise Cancelling in die Budget-Kopfhörer gebracht, man hat Spatial Audio für echten Raumklang eingeführt und die Audioleistung sowie Qualität der Wiedergabe von Musik und Sprache deutlich verbessert. Im oben eingebundenen Video könnt ihr euch alle diese Stärken noch einmal ansehen.









Neue Farben für die Pixel Buds 2a

Bisher warten die smarten Kopfhörer der zweiten Generation der Budget-Linie nur in den Farben Iris und Hazel erhältlich, also eher zurückhaltende Töne. Jetzt legt man mit der Farbe Hazel in diesem Bereich noch einmal nach, bringt mit der Farbe Berry aber auch einen echten Knaller auf den Markt. Denn die Ohrstöpsel haben eine knallige Farbe, die auffällt, aber dennoch (je nach Hautfarbe) nicht zu extravagant erscheint. Sicherlich eine starke Farbe.

Auf obigen Renderbildern könnt ihr die beiden neuen Farben sehen, die mutmaßlich in gut zwei Wochen erhältlich sein werden. Es ist zu erwarten, dass man diese parallel zum Pixel 10a ankündigen und auch gleichzeitig mit dem Smartphone auf den Markt bringen wird. Vielleicht sogar in Form eines Pakets für beide Produkte, das müssen wir erst noch abwarten. Am Preis und der Verfügbarkeit sollte sich nichts ändern.

