Pixel Buds & Pixel Watch Aktion: Jetzt noch 30 Prozent Rabatt auf Kopfhörer & Smartwatch zum halben Preis

Im deutschen Google Store bei Amazon laufen nur noch wenige Stunden die befristeten Angebote, die eine Reihe von sehr lukrativen Preisen für das Pixel-Portfolio bereithalten. Neben den bekannten hohen Rabatten auf die Smartphones gibt es jetzt knapp 50 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch sowie gute 30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds 2a und 30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds Pro 2.



Am heutigen Donnerstag gehen viele der Pixel-Aktionen im Google Store zu Ende, von denen wir hier im Blog bereits berichtet haben – allen voran natürlich die hohen Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones. Vieles davon gilt nur noch bis 23:59 Uhr heute Abend, sodass ihr das bei entsprechendem Bedarf nicht verpassen und einfach mal reinklicken solltet. Aber auch das erweiterte Portfolio hat starke Aktionen zu bieten.

Jetzt bietet man den Nutzern ganze 29 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 – Googles aktuelle Kopfhörer-Flaggschiffe, die regelmäßig mit Updates versorgt werden und eine sehr starke Leistung mitbringen. Möchtet ihr eher zur günstigeren Variante greifen, die den großen Brüdern in den allermeisten Leistungsbereichen aber in nichts nachstehen, könnt ihr euch jetzt 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a sichern. Diese bringen gar ANC mit, was in der Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist.

Aber es gibt nicht nur Aktionen rund um die Smartphones und für die Ohren, sondern auch am Handgelenk könnt ihr euch nochmal ganz neu ausstatten: Aktuell hält der Store ganze 47 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 45mm bereit, sodass ihr diese nahezu zum halben Preis erhaltet. Damit sind beide Varianten jetzt zum selben Preis erhältlich, denn zum Ausgleich gibt es 40 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 41mm.

Schaut doch einfach mal bei den Pixel-Aktionen im Google Store vorbei, ob ihr dort ein passendes Angebot für euch findet. Vieles endet heute Abend, einiges dürfte auch danach noch weiterlaufen.

