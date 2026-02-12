Google Play Store Aktion: Diese 93 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Donnerstag hält der Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Fehlstart von Android 17, informieren über das Android-Update für Pixel-Smartphones und berichten über Ask Google Fotos mit Gemini sowie Gemini in Google Maps.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

Apps
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Wasserwaage PRO - Lineal
Wasserwaage PRO - Lineal
Download QR-Code
Wasserwaage PRO - Lineal
Entwickler: 1 Bit
Preis: Kostenlos
Schallmesser & Detektor PRO
Schallmesser & Detektor PRO
Download QR-Code
Schallmesser & Detektor PRO
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster pro
Equalizer - Bass Booster pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer & Bass Booster Pro
Equalizer & Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer & Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Download QR-Code
Volume Booster Max Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster Pro
Equalizer - Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer FX Pro
Equalizer FX Pro
Download QR-Code
Equalizer FX Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Simple Quote Widget
Simple Quote Widget
Download QR-Code
Simple Quote Widget
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Fire TV Remote Pro
Fire TV Remote Pro
Download QR-Code
Fire TV Remote Pro
Entwickler: Global Apps and Games
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
QuickPin - Fast Notes Reminder
QuickPin - Fast Notes Reminder
Download QR-Code
QuickPin - Fast Notes Reminder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Offline Password Manager
Offline Password Manager
Download QR-Code
Offline Password Manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
iWidgets Pro
iWidgets Pro
Download QR-Code
iWidgets Pro
Entwickler: JustNewDesigns
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Kontakt Veranstalter
Kontakt Veranstalter
Download QR-Code
Kontakt Veranstalter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
HD Video Live Wallpapers
HD Video Live Wallpapers
Download QR-Code
HD Video Live Wallpapers
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Digital 14
Digital 14
Download QR-Code
Digital 14
Entwickler: GW Watchfaces
Preis: Kostenlos
ML2U 248 Watch Face
ML2U 248 Watch Face
Download QR-Code
ML2U 248 Watch Face
Entwickler: ML2U
Preis: Kostenlos
TimeFlow Watch Face
TimeFlow Watch Face
Download QR-Code
TimeFlow Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Angular Watch Face
Angular Watch Face
Download QR-Code
Angular Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Digital Cuvok Watch Face
Digital Cuvok Watch Face
Download QR-Code
Digital Cuvok Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Berulyk Watch Face
Digital Berulyk Watch Face
Download QR-Code
Digital Berulyk Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Analog Wons Watch Face
Analog Wons Watch Face
Download QR-Code
Analog Wons Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Artumi Watch face
Digital Artumi Watch face
Download QR-Code
Digital Artumi Watch face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos

Spiele
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
Download QR-Code
Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Download QR-Code
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle R - Type X
Super Tank Battle R - Type X
Download QR-Code
Super Tank Battle R - Type X
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
WindWings: Galaxy attack Pro
WindWings: Galaxy attack Pro
Download QR-Code
WindWings: Galaxy attack Pro
Entwickler: GCenter
Preis: Kostenlos
Cedric :the Vipers' Lie
Cedric :the Vipers' Lie
Download QR-Code
Cedric :the Vipers' Lie
Entwickler: trewhale
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Prepositions Grammar Test PRO
Prepositions Grammar Test PRO
Download QR-Code
Prepositions Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Balloons Pop PRO
Balloons Pop PRO
Download QR-Code
Balloons Pop PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Colonies PRO
Colonies PRO
Download QR-Code
Colonies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Math Riddles: Math Me
Math Riddles: Math Me
Download QR-Code
Math Riddles: Math Me
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
myDream Universe - Buildit
myDream Universe - Buildit
Download QR-Code
myDream Universe - Buildit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Re:Bounding - Bubble Breaker
Re:Bounding - Bubble Breaker
Download QR-Code
Re:Bounding - Bubble Breaker
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] One Shot
[365fun] One Shot
Download QR-Code
[365fun] One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Wood Block Travel
[365fun] Wood Block Travel
Download QR-Code
[365fun] Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] SurvivalGame3
[365fun] SurvivalGame3
Download QR-Code
[365fun] SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Perfect 3m
[365fun] Perfect 3m
Download QR-Code
[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Color Match2
[365fun] Color Match2
Download QR-Code
[365fun] Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] TouchTouchPangPang
[365fun] TouchTouchPangPang
Download QR-Code
[365fun] TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] CatchBee
[365fun] CatchBee
Download QR-Code
[365fun] CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] AirComando
[365fun] AirComando
Download QR-Code
[365fun] AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Download QR-Code
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Download QR-Code
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Leonid Katsyka
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Braincup
Braincup
Download QR-Code
Braincup
Entwickler: Simon Schubert
Preis: Kostenlos
Game Dev Story
Game Dev Story
Download QR-Code
Game Dev Story
Entwickler: Kairosoft
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Download QR-Code
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
Download QR-Code
M5 Tank - ForeverBattle BaseTD
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Download QR-Code
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos




Icon Packs
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Octagon - Icon Pack
Octagon - Icon Pack
Download QR-Code
Octagon - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Download QR-Code
Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
Download QR-Code
Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
Download QR-Code
EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Download QR-Code
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

