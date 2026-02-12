Ask Google Maps: Neue Gemini-Integration zeigt sich jetzt bei ersten Nutzern (Screenshots)

Schon vor einigen Monaten wurde damit begonnen, die Google Maps Navigation mit den Diensten von Gemini zu erweitern und jetzt steht der nächste Schritt an: Bei ersten Nutzern zeigt sich in diesen Tagen die neue Funktion Ask Maps, die den KI-ChatBot tief in die Hauptoberfläche integrieren soll. Darin ist die typische Kommunikation möglich.



Die Integration von Gemini in Google Maps beschränkt sich derzeit noch auf den Bereich der Navigation, was sich vor allem durch die Assistant-Nachfolge in dieser Kategorie erklären lässt. Doch auch in den Hauptteil der App wird Gemini wohl in Kürze einziehen und dabei auf das mittlerweile aus anderen Diensten bekannte Ask-Konzept setzen. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern ein Ask Maps-Button, über den sich das Gemini-Overlay starten lässt.

Nach der Aktivierung in den Einstellungen, taucht ein neuer „Ask Maps“-Button direkt unterhalb der Suchleiste auf. Dieser wird durch den Gemini-Stern, eine Lupe und der typischen Animation hervorgehoben. Ein Tap auf den Button öffnet das Gemini-Overlay innerhalb von Google Maps und dürfte sowohl Vorschläge als auch den Prompt für eigene Anfragen bieten. Auf obigen Screenshots könnt ihr die bisher noch nicht nutzbare Oberfläche sehen.

So wie man es mittlerweile aus anderen Google-Produkten wie YouTube Music oder auch Google Fotos kennt, stellt die Ask-Funktion den vollen Gemini-ChatBot bereit, der den aktuellen Inhalt als Kontext verwendet. Im Fall von Google Maps dürfte der ausgewählte Ort, der sichtbare Bereich oder vielleicht auch die letzte Suchanfrage als Kontext verwendet werden, um Fragen zu stellen. Sicherlich wird aber auch ein Zugriff auf andere Regionen möglich sein, um sich von Gemini bei Planungen unterstützen zu lassen.

Aus der Beschreibung geht derzeit nur hervor, dass die Nutzer ihre „Ideen in Abenteuer verwandeln“ können, wenn sie diese Funktion aktivieren. Im Detail müssen wir noch abwarten, bis der probeweise Rollout abgeschlossen ist und die Funktion von ersten Nutzern verwendet werden kann.

