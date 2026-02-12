Wo ist Android 17? Google hat den Start wohl in letzter Sekunde gestoppt – Nutzer müssen weiter warten

Verwirrung um Android 17. Eigentlich wollte Google gestern Abend die erste Beta des neuen Betriebssystems für die Pixel-Smartphones freigeben, die längst überfällig ist. Doch trotz offizieller und interner Ankündigung wurde die Veröffentlichung kurz vor dem Start abgesagt. Offenbar gibt es gröbere Probleme, die einen Release verhindern. Rächt sich das Auslassen der Developer Preview?



Android 17 ist noch gar nicht veröffentlicht, da sorgt es schon für Verwirrung. Wir erwarten hier im Blog schon seit mindestens zwei Monaten den Start des neuen Betriebssystems und gestern schien es dann endlich so weit gewesen zu sein: Google hatte am frühen Morgen verkündet, dass Android 17 sehr bald startet. Großen Tech-Medien hatte man hinter vorgehaltener Hand außerdem den konkreten Zeitpunkt mitgeteilt – nämlich am 11. Oktober um Punkt 19:00 Uhr. Aber nicht nur der Zeitpunkt wurde mitgeteilt, sondern auch eine ganze Reihe an Informationen.

Und so gingen gestern Abend um exakt 19:00 Uhr viele vorab geplante Artikel in den Tech-Medien online, die über den Start von Android 17 informierten – auch hier im Blog folgte schon nach wenigen Minuten die Ankündigung von Android 17. Doch Google hat weder das Update veröffentlicht noch die wenige Stunden zuvor geplanten Blogbeiträge und Infoseiten. Stattdessen wurden die Tech-Medien kurz nach 19:00 Uhr, nachdem alle Artikel online waren, darüber informiert, dass der Release abgeblasen ist und „bald“ nachgeholt werden soll.

Eine Begründung hat man nicht geliefert und Google-typische wird es eine solche wohl auch nicht geben. Der Ablauf zeigt allerdings sehr deutlich, dass der Release nur wenigen Stunden oder gar Minuten vor dem Druck auf den Startknopf abgesagt worden sein muss. Strategische Gründe kann das nicht mehr haben, sondern viel eher könnte in letzter Sekunde ein schwerwiegender Bug oder eine Sicherheitslücke entdeckt worden sein.

In der Developer Preview wären Bugs kein so großes Drama, doch für die Betas verspricht Google bekanntlich eine gewisse Form der Stabilität, sodass sich auch weniger versierte Nutzer herantrauen können. Schon in der ersten Generation scheint es sich zu rächen, dass man auf die wertvollen Developer Previews verzichtet. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden…

