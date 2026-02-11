Android 17: Google kündigt Start der neuen Version an – erste Beta startet in Kürze, finaler Release im Juni

Die Wartezeit hat schon sehr bald ein Ende: Google hat vor wenigen Minuten den Start von Android 17 angekündigt, auf den wir seit vielen Wochen warten. Die erste Version des neuen Betriebssystems soll schon sehr bald starten und die gesamte Vorschau in diesem Jahr überraschend kurz ausfallen. Hier findet ihr alle von Google veröffentlichten Informationen.



Endlich geht es beim Android-Team wieder voran: Nachdem man heute früh die Android 16 QPR3 Beta 2.1 veröffentlicht hat, hat man sich auch für die nähere Zukunft geäußert. Die QPR3 Beta 2.1 ist die letzte geplante Beta und wird schon sehr bald Platz für die nächste Generation machen, auf die wir seit langer Zeit warten. Man informiert die Nutzer darüber, dass sie nur nach dem finalen QPR3 die Möglichkeit haben, aus dem Beta-Kanal ohne Datenverlust auszusteigen.

Konkret heißt es, dass die Android 17 Beta 1 will kick off soon – also frei übersetzt, dass die erste Beta von Android 17 in Kürze startet. Diese Aussage bzw. dessen Inhalt ist gleich doppelt überraschend: Normalerweise lässt sich Google nicht in die Karten blicken und kündigt kein Datum an. Viel überraschender ist aber, dass Android 17 wohl mit der Beta startet, ohne dass es zuvor die übliche Developer Preview gegeben hätte – ein Novum seit vielen Jahren.

Damit passt auch der von mir hier im Blog mehrfach aufgestellte Zeitplan, der einen Android 17-Release schon im Dezember erwartet hätte – es wäre das Zeitfenster für die Developer Previews gewesen, die in diesem Jahr schlicht und einfach ausfallen. Diesmal startet man daher direkt in die Beta und macht dem Warten auf Android 17 endlich ein Ende. Aber man hat sich auch noch etwas weiter in die Zukunft geäußert.

Die Android 17 Beta soll im Juni beendet werden, sodass wir entweder Anfang Juni oder Anfang Juli schon mit dem finalen Release von Android 17 rechnen können, der dann auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird. In diesem Jahr geht es also besonders schnell. Die große Frage ist jetzt nur noch, wie „bald“ die Android 17 Beta startet. Das kann schon heute Nachmittag sein, aber auch erst nächste Woche. In jedem Fall ist die Wartezeit in Kürze vorüber.

