Android 17: Googles neues Betriebssystem startet bald – die wichtigsten Schwerpunkte und Infos für 2026

Wir nähern uns schon wieder dem Ende des ersten Monats des Jahres und nach wie vor warten wir auf den Start von Android 17, das eigentlich überfällig ist. Um uns die Wartezeit etwas zu verkürzen, wollen wir euch in diesem Artikel einen kleinen Ausblick auf das geben, was Google in petto hat und schon bald auf die Pixel-Smartphones sowie später viele weitere Geräte ausrollen könnte: Alle bereits bekannten Schwerpunkte von Android Cinnamon Bun.



Es ist mittlerweile offensichtlich, dass es zu Verschiebungen bei Android und Pixel kommt, denn Google scheint die beiden verwobenen Produktbereiche weiter angleichen zu wollen. Für Android heißt das offenbar, dass man etwas später als gewohnt startet – das zeigt sich mehr oder weniger schon seit zwei Monaten bei Android 17. Wir rechnen bereits seit Ende November mit der ersten Entwicklervorschau, doch bisher ist nichts daraus geworden.

Zwar ist die Versionsnummer bei Android gar nicht mehr so relevant wie noch vor einigen Jahren, weil es durch die QPR-Updates sowie die zahlreichen Systemupdates kaum noch feste Zeitpunkte für große Neuerungen gibt, aber dennoch ist eine solche Version immer heiß erwartet. Denn eine neue Android-Version bedeutet auch, dass wir wieder einen kleinen Einblick darin bekommen, wo die Schwerpunkte für die kommenden Monate liegen, was sich ändern könnte und mehr.

In den letzten Jahren war es so, dass Google den übernächsten Schritt vor dem nächsten gegangen ist. Man war immer schon eine Android-Version weiter, als der Haupt-Release. Somit hätte die erste Android 17 Developer Preview rund um den Start der Android 16 QPR3 Beta starten sollen – doch das ist nicht passiert. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal an, welche Schwerpunkte Google in diesem Jahr setzen dürfte.









Das erste Android für den Desktop

Ohne Frage ist 2026 das Jahr des Android-Desktops – in welcher Form das auch immer sein mag. Denn man wird mit gleich drei Android-Versionen für den Desktop an den Start gehen, bei denen allesamt Android 17 den Kern bildet. Es ist der Desktopmodus vom Smartphone, die speziell angepasste Desktopversion des Betriebssystems sowie das ganz neue Produkt Aluminium OS. Im verlinkten Artikel findet ihr alle bekannten Details zu diesen drei neuen Produkten.

Es ist zwar nicht zu erwarten, dass Google den beiden Desktop-Platzhirschen sofort ernsthafte Konkurrenz macht, aber dennoch ist ein großer Angriff auf diesen Bereich zu erwarten. Gut möglich, dass Google nach vielen Jahren des Abwartens jetzt eine große Chance sieht, denn Microsoft strauchelt ein wenig (wenn auch auf hohem Niveau). Tatsächlich gibt es aktuell sogar das Potenzial, enttäuschte Windows 10-Nutzer abzuholen.

Android für XR-Brillen

Schon vor einigen Monaten wurde das Betriebssystem Android XR vorgestellt, das in diesem Jahr ganz groß rauskommen soll. Es ist ein Betriebssystem für Smart Glasses, die schon in wenigen Monaten in größerer Zahl auf den Markt kommen sollen. Android XR basiert natürlich auf dem Android-Kern, so wie das bei allen Ablegern der Fall ist. Es bringt Android-Apps in die virtuellen Welten und dürfte daher auch ein Schwerpunkt von Android 17 sein.

Apps im Min-Mode

Klingt vielleicht nicht so spannend wie die ersten beiden Projekte, kann es aber tatsächlich im Sinne des Ambient-Computings werden: Google bringt einen Min-Mode, den man tatsächlich schon vor einigen Wochen erstmals mit der Google Maps Navigation auf den Pixel 10-Smartphones gestartet hat. Dabei handelt es sich um eine stark reduzierte App-Darstellung für das Always-on-Display. Alle Informationen und interessantes Bildmaterial zu diesem Modus haben wir euch im Artikel zum Android 17 Min-Mode zusammengefasst.

Apps in Bubbles

In diesem Jahr sollen die Android-Apps nicht nur weiter verbreitet werden, nämlich auf dem Desktop und den Smart Glasses, sondern man will diese auch flexibler gestalten. Die Apps starten auf dem Always-on-Display, man will sie in Bubbles legen und noch einiges mehr. Bei den Bubbles handelt es sich um eine Art Taskmanager, der den schnellen Wechsel zwischen den schwebend dargestellten aktiven Anwendungen erlauben soll. Wir stellen euch dieses Konzept in unserem Artikel zu den flexiblen Android 17-Apps ausführlich vor.

KI zieht bei Android ein

Die Künstliche Intelligenz wird auch bei Android 17 eine sehr wichtige Rolle spielen. Das ist eine logische Evolution aus Google-Sicht und tatsächlich ist Android 17 das erste Betriebssystem, dessen Entwicklung erst nach dem breiten Start von Gemini begonnen wurde. Viele Hersteller sprechen ohnehin nur noch von KI-Smartphones – auch Google – und somit muss man jetzt auch auf Betriebssystem-Ebene noch etwas mehr liefern. Google muss den Vorsprung nutzen, um einer möglichen neuen Generation der KI-Betriebssysteme zuvorzukommen.









Wann ist mit Android 17 zu rechnen?

Das ist die Gretchenfrage, die sich aufgrund der Verschiebungen gar nicht mehr so leicht beantworten lässt. Grundsätzlich würde ich sagen: Jeden Tag. Realistisch betrachtet wird es in diesem Monat wohl nichts mehr werden. Anfang Februar ebenfalls nicht, doch ab Mitte Februar stehen die Chancen sehr gut. Denn für Anfang März erwarten wir ein Pixel Feature Drop inklusive dem Release von Android 16 QPR3 – bis dahin sollte die erste Android 17-Version bereits verfügbar und einige Tage im Umlauf sein.

Trotz Verschiebungen ist mit zwei Developer Previews und vier bis fünf Betas zu rechnen sowie einem finalen Release gegen Ende des Sommers.

Welche Smartphones werden die Developer Preview erhalten?

Auf Basis von Googles Update-Garantie für die Pixel-Smartphones lässt sich diese Frage leicht beantworten: Es werden alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation das Update auf Android 17 erhalten. Zum letzten Mal wird man sagen können, dass alle Geräte mit Tensor-SoC das Update erhalten. Für die Pixel 6-Geräte sollte Android 17 das letzte Update sein, nachdem sie mit Android 12 gestartet sind.

Was wissen wir sonst noch?

Android 17 trägt die interne Bezeichnung Android Cinnamon Bun, wird diese aber nicht verwenden. Zumindest nicht im Marketing und auch nicht in der Kommunikation nach außen. Dennoch ist in den Wochen nach dem finalen Release mit einem passenden Maskottchen zu rechnen. Es ist erst wenige Monate her, dass die Android 16-Statue als Baklava-Karussell im Googleplex aufgestellt wurde.

