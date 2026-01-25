Google Fotos: So könnt ihr alle eure Fotos übersichtlich auf der Karte sehen – inklusive hilfreicher Heatmap

Die Fotoplattform Google Fotos dürfte bei vielen Nutzern sehr gut gefüllt sein, unzählige Bilder und Videos enthalten, die nicht selten kaum bis gar nicht sortiert sind. Glücklicherweise bietet die App eine Reihe von automatischen Kategorisierungen an, wobei eine wirklich hilfreiche Variante kaum bekannt sein dürfte. Wir zeigen euch, wie ihr alle eure Bilder und Videos auf einer Google Maps-Karte inklusive Heatmap sehen könnt.



Das automatische Backup in Google Fotos sorgt dafür, dass viele Bilder und Videos vom Smartphone der Nutzer in der Cloud landen. Dort werden sie zwar gerne wieder abgerufen, aber selten sortiert oder kategorisiert – was vielleicht auch an den starken KI-basierten Sortierungen der Fotoplattform liegt. Doch es gibt auch eine völlig triviale Variante ohne KI, die alle Medien schlicht nach ihrem hinterlegten Aufnahmeort sortiert. Das kann sehr praktisch sein.

Meine Karte zeigt alle Medien auf der Weltkarte

Das Konzept von „Meine Karte“ in Google Fotos ist ganz einfach: Sehr viele Fotos sind mit Standortdaten versehen, sodass diese einem eindeutigen Aufnahmeort zugeordnet werden können. Google Fotos legt alle Bilder auf eine Weltkarte, die sich in diesem Bereich abrufen lässt. Dazu wird das Display zweigeteilt, wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt. Oben gibt es die Karte und darunter den Stream an Fotos, der dem jeweiligen Ort entspricht.

Bewegt ihr die Karte, zoomt herein oder heraus, ändert sich die Auswahl im darunter eingebetteten Stream. Eine Heatmap zeigt euch, wie viele Medien es an einem Ort gibt (siehe das unten eingebundene Video). An euren typischen Aufenthaltsorten oder am Urlaubsort dürften besonders viele Bilder entstehen. Alternativ könnt ihr auch durch den Fotostream scrollen und seht oben eine springende Weltkarte.









So könnt ihr „Meine Karte“ aufrufen

Google Fotos hat diese Funktion schon vor gut viereinhalb Jahren eingeführt und den Funktionsumfang seitdem nicht mehr grundlegend geändert und auch die Oberfläche nur sehr leicht adaptiert. Daher kann obiges Video von der damaligen Ankündigung auch heute noch zur Vorstellung genügen. Darin seht ihr auch, wie ihr diesen Bereich aufrufen könnt. Das klappt leider nur in der Android-App, die aber sicherlich die meisten Nutzer ohnehin verwenden.

Tippt in der Android-App von Google Fotos einmal auf „Suchen“ und scrollt euch durch die Auflistung der automatischen Filter, bis ihr den Bereich „Orte“ mit einer Weltkarte als Vorschaubild erhaltet. Dort gibt es den Eintrag „Meine Karte“, der euch direkt in diesen Bereich führt.

Leider gibt es diese Funktion nach wie vor nicht im Web und auch der Umweg über den Google Maps Standortverlauf ist durch dessen große Änderung nicht mehr möglich. Es gibt zwar inoffizielle Möglichkeiten, aber warum Google selbst keine solche Fotokarte für Desktopnutzer bzw. Browsernutzer anbietet, bleibt wohl dessen Geheimnis. Sehr schade. Dennoch, nutzt die Version in der Android-App, das kann gerade zum Rückblick auf das vergangene Jahr inklusive Planungen für dieses Jahr sehr interessant sein.

