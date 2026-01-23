Google Fotos: Me Meme! Neue KI-Funktion verwandelt euer Foto in ein ein Meme – Update für Create-Tab (US)

Die Fotoplattform Google Fotos beschränkt sich schon seit längerer Zeit nicht mehr nur auf die Verwaltung bestehender Medien, sondern ermöglicht auch mit immer mehr KI-Funktionen das Erstellen neuer Bilder und Videos. Jetzt wird ein neues Feature für den Create-Bereich ausgerollt, dessen Ergebnisse virales Potenzial haben: Me Meme macht euch selbst zum Meme.



Im Internet kursieren immer wieder neue Memes, aber auch ältere Motive halten sich praktisch für immer oder werden neu adaptiert. Auch viele Social Media-Konten, Marken oder Influencer versuche sich immer wieder daran, selbst zu einem Meme zu werden und somit virale Effekte mitnehmen zu können. Wer selbst in das Spiel einsteigen möchte, kann das in der US-Version von Google Fotos jetzt endlich tun.

Im hierzulande noch nicht verfügbaren „Create“-Tab gibt es nun ein neues Tool, das mit seiner Bezeichnung „Me Meme“ schon zeigt, wohin die Reise geht und welche Funktion geboten wird: Me Meme nutzt die von Gemini bereitgestellte generative KI, um euch dabei zu helfen, lustige und personalisierte Bilder von euch selbst zu erstellen. Es ist eine einfache Möglichkeit, mit den eigenen Fotos zu experimentieren und Inhalte zu erstellen, die direkt mit Freunden und Familie geteilt werden können.

So könnt ihr ein Meme erstellen

Ihr braucht für diese Funktion zunächst eine Vorlage. Diese kann aus einer ganzen Reihe von voreingestellten Vorlagen ausgewählt werden oder ihr könnt auch ein eigenes lustiges Bild hochladen und verwenden. Als Zweites ist natürlich ein Foto von euch selbst notwendig, auf dessen Basis das jeweilige Meme erstellt werden soll. Aus der Kombination von Vorlage (Hintergrund) und euch selbst (Motiv) wird die KI das entsprechende Meme erstellen.

Die neue Funktion ist ab sofort im Create-Tab von Google Fotos zu finden, der leider noch nicht außerhalb der USA angeboten wird – doch das dürfte sich bald ändern. Wer diese Geosperre nicht umgehen kann oder möchte, kann übrigens auch mit dem normalen Gemini aktiv werden: Ladet einfach ein Foto von euch und bei Bedarf noch ein Hintergrundbild hoch und bittet darum, die Bilder in ein Meme zu verwandeln. Die Nano Banana-KI erledigt den Rest.

