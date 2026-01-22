Google Fotos: Neue Funktion bringt Sticker in die App – Update für die Android-Sammlungen kommt

Mit der Android-App von Google Fotos lassen sich die am Smartphone sowie in der Cloud gespeicherten Bilder und Videos sehr einfach verwalten und auch ein schneller Überblick erhalten. Jetzt hat man eine neue Funktion angekündigt, die sich wohl schon seit längerer Zeit in Entwicklung befindet und einigen Nutzern wichtig sein könnte. Die Unterstützung von Stickern.



Es gibt eine ganze Reihe von Medientypen, die von Google Fotos unterstützt werden – natürlich rund um Bilder und Videos. Schon bald soll unter Android ein Weiterer dazustoßen, auf den viele Nutzer schon seit längerer Zeit warten. Im Rahmen einer Ankündigung für iOS haben die Entwickler jetzt verraten, dass die Unterstützung von Stickern für Android schon „bald“ ausgerollt werden soll. Das hatte man wohl schon vor einigen Monaten ähnlich veröffentlicht.

Nach dem Rollout der Unterstützung für die Sticker sollen sich diese im Sammlungen-Bereich befinden und dort eine eigene Kategorie erhalten. Innerhalb dieses Bereichs lassen sich alle Sticker abrufen, verwalten, erneut teilen oder natürlich auch löschen. Das soll praktisch sein, um nicht immer wieder neue Sticker aus einem Bild erstellen zu müssen, sondern diese zentral verwalten zu können.

Erstmals angekündigt wurde die Sticker-Unterstützung schon vor fünf Monaten, allerdings ohne einen Zeitplan zu nennen. Offenbar ist die Entwicklung für iOS in solchen Fällen etwas schneller, denn auf dem iPhone ließ sich das schon seit längerer Zeit nutzen und wird in diesen Tagen aktualisiert.

