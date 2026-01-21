Gemini & NotebookLM: Google integriert Arbeitsbereich in den KI-ChatBot – neues Auswahlmenü für Medien

Google hat das KI-Modell Gemini von Beginn an multimodal und auch multimedial entworfen, sodass sich auch im KI-ChatBot diverse Medien als Eingabeform verwenden lassen. Jetzt erhält das bisher verwendete Menü ein Update, denn es kommt eine weitere Datenquelle dazu, die wohl immer relevanter wird: Nutzer können jetzt auch ganze Arbeitsbereiche von NotebookLM in die Anfrage integrieren.



Eingaben im KI-ChatBot Gemini können sowohl aus Text als auch einer Reihe von Medien bestehen: Nutzer können Bilder hochladen Videos hochladen, diese direkt von der Kamera aufnehmen oder aus Galerie auswählen und zum Teil auch andere Dokumenttypen anhängen. Dazu gibt es seit längerer Zeit eine Integration von Google Drive sowie unter Android auch über den Umweg der Galerie-Auswahl von Google Fotos. Jetzt kommt eine weitere Integration dazu.

Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, auch NotebookLM als Quelle auszuwählen. Ein Tap öffnet ein neues Overlay, in dem die angelegten NotebookLM-Arbeitsbereiche aufgelistet sind und einfach ausgewählt werden können. Nach der Auswahl wird der Arbeitsbereich als zusätzliche Quelle für Gemini verwendet. Das ermöglicht nicht nur den schnelleren Zugriff auf diesen Bereich, sondern auch die Kombination mit weiteren Medien oder Anfragen.

Aktuell bedeutet diese Integration allerdings nur, dass der Zugriff auf NotebookLM möglich ist. Eine Veränderung des NotebookLM-Projekts ist nicht möglich, wäre aber vielleicht für die Zukunft eine interessante Erweiterung. Auch Gemini bietet für erweiterte Aufgaben einen Arbeitsbereich.

Das jüngste Update für Gemini verändert das Auswahlmenü hinter dem PLUS-Symbol. Statt wie bisher auf die vier großen Icons zu setzen, gibt es jetzt wieder eine Liste inklusive deutlich kleinerer Icons. Das ist durch den Neuzugang notwendig geworden und könnte darauf hindeuten, dass vielleicht noch weitere Datentypen in Zukunft an dieser Stelle zur Auswahl stehen sollen.

