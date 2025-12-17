NotebookLM: Neue Funktion für Konversationen wird ausgerollt – Gemini-Chat an anderer Stelle fortsetzen

Die KI-Dokumentplattform NotebookLM wurde zuletzt mit vielen neuen Funktionen aufgewertet und erst vor wenigen Tagen um eine Ultra-Variante mit erweiterten Nutzungslimits erweitert. Jetzt geht das nächste Update in den Rollout, auf das viele Nutzer bereits gewartet haben dürften: Bereits begonnene Konversationen lassen sich nun im Rahmen der Chat History an anderer Stelle fortsetzen.



Der Kern von NotebookLM ist die Chatdarstellung, die eine Konversation mit der Gemini-KI über die hochgeladenen Dokumente ermöglicht. Diese wurde zuletzt wenig beachtet und stattdessen viel Wert auf die Verarbeitung der Dokumente sowie die Aufbereitung der Inhalte gelegt. Jetzt gibt es auch mal wieder eine Verbesserung für den Chat, der eine plattformübergreifende und leicht zugängliche Chat History enthält.

Mit dieser neuen Funktion ist es jetzt möglich, auf ältere Konversationen innerhalb eines Workbooks zuzugreifen und diese auch plattformübergreifend abzurufen. Wer eine Konversation am Smartphone beginnt und dann doch merkt, dass es etwas aufwendiger werden könnte, kann ohne Unterbrechung in die Webversion wechseln. Außerdem soll es möglich sein, sich auf eine ältere Nachricht zu beziehen und die Thematik an dieser Stelle zu vertiefen.

Der Chatverlauf ermöglicht es umgekehrt natürlich auch, eine Unterhaltung vom Web auf Android oder iOS fortzusetzen – weil alles web- und cloudbasiert ist, ist dafür keinerlei Synchronisierung notwendig. NotebookLM versieht außerdem jede Antwort mit einem Zeitstempel für den Tag bzw. das Datum. Tippt einfach auf das Datum, um dort fortzusetzen oder auf das Drei-Punkte-Menü zu löschen.

Während alle Inhalte eines geteilten Notebooks für alle Nutzer zugänglich sind, ist eine Chat-Konversation nur für den Nutzer selbst abrufbar.

