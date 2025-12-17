Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds, Pixelsnap & mehr

Die Shoppingsaison läuft eine Woche vor Weihnachten zu Hochtouren auf und bietet jetzt wirklich starke Pixel Festtagsangebote. Es gibt neue Aktionen und noch höhere Rabatte als zuletzt: Wohl nur noch sehr wenige Tage könnt ihr jetzt etwa 34 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones + Pixelsnap Charger gratis, eine Pixel Watch 3 zum halben Preis und viele weitere starke Aktionen und Bundles sichern. Das solltet ihr bei Bedarf nicht verpassen.



In einer Woche ist Weihnachten! Wer noch auf der Suche nach Geschenken für die Liebsten oder vielleicht auch für sich selbst ist, kann jetzt bei den Amazon Weihnachtsangeboten vorbeischauen, die in diesem Jahr wirklich enorm hohe Rabatte auf sehr große Teile des Portfolios bereithalten. Natürlich beteiligt sich auch Google an diesen Aktionen und hat jetzt noch die Pixel Festtagsangebote im Google Store gestartet, die zum Teil höhere Rabatte als zum Black Friday versprechen!

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Als Teil der Festtagsangebote könnte ihr euch jetzt ganze 34 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 + Pixelsnap Charger gratis sichern. Soll es das etwas leistungsfähigere Modell sein, gibt es jetzt das Pixel 10 Pro mit 23 Prozent Rabatt + Pixelsnap Charger gratis oder für das absolute Flaggschiff bekommt ihr 23 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL + Pixelsnap Charger gratis. Alle Aktionen sind auch ohne das Ladegerät erhältlich, liegen dann aber zum Teil bei geringeren Einsparungen. Wir haben euch erst gestern als Übersicht alle Pixel 10-Aktionen im Google Store zusammengestellt.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch

Auch bei den Smartwatches gibt es jetzt echte Knaller, denn Google will euch wirklich von der 2024er-Generation überzeugen und verkauft jetzt die Pixel Watch 3 (41mm) zum halben Preis – also ganze 50 Prozent Rabatt. Soll es eher das größere Modell, gibt es außerdem noch die Pixel Watch 3 (45mm) mit 33 Prozent Rabatt. Die Rabatte und der Umfang der Aktionen sind stets abhängig vom gewählten Modell, der Größe und zum Teil sogar der Farbe.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Seid ihr noch auf der Suche nach smarten Kopfhörern inklusive Gemini-Unterstützung, könnten die Pixel Buds aus dem Hause Google etwas für euch sein. Diese werden nach wie vor durch Pixel Feature Drops und mehrmals jährlich veröffentlichte Updates aktuell gehalten und immer wieder mit neuen Funktionen versorgt. Nur noch wenige Tage bekommt ihr die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt oder die Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

