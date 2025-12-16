Pixel-Aktionen: Jetzt bis zu 35 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones sichern + Pixelsnap Charger gratis

Google ist mit den Pixel 10-Smartphones auch in diesem Jahr wieder hocherfolgreich und kann die Nutzer mit starker Leistung sowie den bereits getätigten Updates begeistern. Jetzt will man den Nutzerkreis noch einmal vergrößern und bietet nur noch für wenige Tage echte Knallerpreise bei den Pixel-Aktionen im Google Store. Die Rabatte liegen zwischen 20 bis 35 Prozent und bringen euch sogar noch ein Goodie in Form eines Gratis-Chargersr. Das solltet ihr nicht verpassen.



Das kommt so schnell bestimmt nicht wieder: Wer noch vor Weihnachten auf der Suche nach einem Pixel 10-Smartphone für sich selbst oder für die Liebsten ist, kann im Google Store bei Amazon fündig werden. Denn dort gibt es nur noch wenige Tage die Festtagsknaller-Aktionen, die euch viele hohe Rabatte bringen – nicht nur auf die Smartphones. Um euch die Entscheidung zu erleichtern, gibt es diese jetzt auch mit einem Gratis-Ladegerät, zum Teil sogar günstiger als in der Variante ohne Pixelsnap Charger.

Starke Pixel 10-Aktion mit Pixelsnap-Charger

Wer sich für das von Google mit dieser Generation eingeführte kabellose Ladesystem Pixelsnap interessiert, kann sich dieses jetzt beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones kostenlos sichern: Aktuell bekommt ihr ganze 34 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones inklusive des kostenloses Chargers. Außerdem gibt es jetzt 23 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro-Smartphones sowie ebenfalls 23 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro XL-Smartphones. Beim größten der drei Smartphones ist die Ersparnis damit schon enorm hoch und es ist selten, dass das XL-Gerät so stark rabattiert war – durchaus eine Überlegung wert!

Starke Aktionen auf die Pixel 10-Smartphones

Benötigt ihr kein kabelloses Ladegerät, besitzt bereits eines oder seid einfach nicht an Googles Pixelsnap interessiert, gibt es ebenfalls recht ähnliche Aktionen für die zehnte Pixel-Generation, die ihr nicht verpassen solltet: Jetzt gibt es noch 29 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, ihr könnt euch 25 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro-Geräte sichern und auch hier beim größten der drei Modelle ganze 19 Prozent Rabatt auf die Pixel 10 Pro XL-Smartphones in den Warenkorb holen. Schaut doch einfach mal bei diesen und den weiteren Aktionen vorbei.

