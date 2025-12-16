Pixel Buds Pro: Update bringt verbesserte Performance und erhöhte Sicherheit auf die smarten Kopfhörer

Zum Ausklang des Jahres gibt es noch einmal Neues für Pixel-Nutzer: Nach dem Update für die Pixel-Smartphones sowie dem letztwöchigen Feature Drop für die Pixel Watch folgt jetzt ein Update für die Pixel Buds Pro. Google spendiert der ersten Generation der Kopfhörer eine Aktualisierung, die die Performance verbessern und die Sicherheit der smarten Kopfhörer erhöhen soll.



Bei Google vergisst man auch die älteren Pixel-Generationen nicht und liefert manchmal separate Updates – so auch jetzt für alle Nutzer der Pixel Buds Pro der ersten Generation. In diesen Tagen wird ein Firmware-Update ausgerollt, das zwar keine neuen Funktionen im Gepäck hat, aber dafür unter der Haube aufräumt: Laut der Ankündigung enthält die Aktualisierung „bug fixes, performance and security improvements“. Deutlicher wird man leider nicht.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Performance-Verbesserungen wirklich spürbar sein werden, sondern eher theoretischer Natur sind. Ebenso sieht es mit Bugs oder behobenen Sicherheitsproblemen aus, denn in den letzten Monaten ist nichts Gravierendes bekannt geworden. Dennoch ist ein Update natürlich immer zu begrüßen und sorgt dafür, dass die Geräte auf dem aktuellen Stand bleiben.

Das letzte große Update für die Pixel Buds Pro auf die Version 5.9 gab es im Oktober 2023 – liegt also schon eine ganze Weile zurück. Damals gab es die automatische Erkennung von Konversationen, die Hearing Wellness-Funktion sowie eine verringerte Latenz in der Audiospur von Videospielen. Funktionell sollten die Erwartungen daher jetzt nicht mehr ganz so hoch liegen.

Das Update sollte automatisch ausgerollt werden, wenn sich die Pixel Buds Pro in der Ladeschale befinden und ein ausreichender Akustand vorhanden ist.

» Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds, Pixelsnap & mehr

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.