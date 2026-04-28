WhatsApp: Neues Cloud-Backup kommt – 2 Gigabyte Speicherplatz als Google Drive-Alternative (Teardown)

Veröffentlicht am von Jens
whatsapp 

Viele Nutzer von WhatsApp dürften früher oder später die Möglichkeit nutzen, alle Chats und Medien als Backup in die Cloud zu legen. Seit vielen Jahren kommt zu diesem Zweck Google Drive zum Einsatz, doch das könnte sich schon bald ändern. Ein Teardown zeigt, dass Meta eigenen Cloudspeicher spendieren und sich eine neue Einnahmequelle schaffen will.


whatsapp logo

Zwischen den Unternehmen Google und Meta gab es seit vielen Jahren keine erwähnenswerten Kooperationen, doch in einem wichtigen Bereich arbeitet man seit jeher zusammen: Die Sicherung der Konversationen aus WhatsApp zu Backup-Zwecken. Für die Sicherung oder auch den bequemen Umstieg auf ein neues Smartphone lässt sich seit vielen Jahren ein automatisches Backup aktivieren. Wir haben euch hier im Blog schon vor längerer Zeit gezeigt, wie ihr das WhatsApp-Backup auf Google Drive nutzen könnt.

whatsapp cloud backup

Jetzt steht Meta offenbar vor dem Start eines eigenen Angebots: Ein Teardown der aktuellen WhatsApp-Version hat ergeben, dass Nutzer zukünftig die Wahl haben, wo sie ihre Sicherung ablegen möchten. Zur Wahl stehen laut des Teardowns weiterhin der Google-Account sowie als erste Option ein WhatsApp-Speicher. Dieser soll 2 Gigabyte kostenlosen Speicherplatz umfassen und dürfte rein technisch vielleicht die flexiblere Methode sein.

Mit 2 Gigabyte kostenlosem Speicherplatz lassen sich jahrelange Konversationen ablegen und selbst Vielschreiber dürften mit diesem kostenlosen Angebot locker auskommen. Problematisch wird es erst, wenn auch die Medien gesichert werden sollen – von Bildern über Videos bis hin zu Sprachnachrichten. Auch dafür hat Meta eine Lösung, denn man will den Nutzern wohl bis zu 50 Gigabyte zusätzlichen Speicherplatz für 99 Cent pro Monat verkaufen. Klingt zunächst nach einem guten Angebot.

Rein finanziell betrachtet liegt der WhatsApp-Speicherplatz gleich auf mit dem Google One-Speicherplatz, allerdings mit dem großen Unterschied, dass Letzter deutlich flexibler genutzt werden kann. Für das WhatsApp-Angebot sprechen die 2 GB kostenloser Speicher, abgesehen davon ist das Google-Paket nach aktuellem Informationsstand allerdings besser. Wann das neue Angebot startet, ist noch nicht bekannt.

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[WhatsApp Beta Info]

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