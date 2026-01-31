WhatsApp: Werbung und kostenpflichtige Abos – alles was bisher über die Änderung im Messenger bekannt ist

Es gibt wohl kaum eine App, die in ihrem Bereich so dominant ist wie WhatsApp. Sehr viele Menschen nutzen ausschließlich das Meta-Produkt zur Kommunikation – und das seit jeher vollkommen kostenlos. In diesen Tagen kursieren Berichte über ein kostenpflichtiges Abo, die für Aufregung sorgen. Wir erklären euch, was dahinter steckt und warum es zunächst keinen Grund zur Besorgnis gibt.



Der Messenger WhatsApp gehört seit vielen Jahren zu Meta – einem der größten Techkonzerne der Welt. Meta verdient sein Geld hauptsächlich mit Werbeanzeigen in Apps wie Facebook und Instagram sowie über Werbefrei- und Mehrwert-Abos, die man für diese Plattformen verkauft. Das Unternehmen erwirtschaftet gut 200 Milliarden Dollar pro Jahr – doch ausgerechnet die vielleicht erfolgreichste App trägt praktisch nichts dazu bei.

Immer wieder gibt es Spekulationen über Werbeanzeigen oder gar eine Kostenpflicht für WhatsApp, doch bisher hat sich das nicht bewahrheitet. Bei Meta ist man sich sehr wohl bewusst, dass WhatsApp auch durch seine Simplizität dominiert. Mit Werbeanzeigen könnte man die Nutzer verschrecken und sich nach Alternativen umsehen lassen. Daher hat man dieses Thema auch nach über einem Jahrzehnt noch nicht wirklich angefasst – aber das wird sich ändern.

Laut einem aktuellen Teardown der App wird WhatsApp Werbeanzeigen und ein kostenpflichtiges Abo erhalten. Das klingt zunächst wie eine Hiobs-Botschaft für alle Nutzer, doch tatsächlich geht es Meta in diesem Fall deutlich ruhiger an als bei Instagram und Facebook. Man will die Nutzer weder mit Werbung überladen, noch diese zu einem kostenpflichtigen Abo drängen. Zumindest vorerst nicht.









Werbung kommt – aber nicht im Chat

Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass Meta mit Werbung in WhatsApp experimentiert. Doch diese wird nicht in den Konversationen und wohl auch nicht in der Chat-Übersicht bzw. der klassischen Startseite erscheinen. Stattdessen sollen die Werbeanzeigen auf bisher nicht bekannte Art in die Stories integriert werden sowie auf der Kanalseite erscheinen. Das stört die tägliche Konversation nicht und ist damit eher an den Stellen, die ohnehin Werbung in eigener Sache enthalten.

Abo nur für Werbefreiheit

WhatsApp bzw. Meta wird auch ein Premium-Abo einführen, das derzeit nicht nur im Messenger, sondern auch auf den anderen Plattformen getestet wird. Schon jetzt ist bekannt, dass der Abschluss eines solchen Abos die Werbung im Messenger wieder ausblendet. Das soll nach aktuellem Stand der einzige Vorteil des Abos sein. Wer die Kanäle und den Status ohnehin nicht verwendet (so wie ich), kann sich gar nicht gestört fühlen und benötigt das Abo nicht.

Wird das Abo ausgebaut?

Ich gehe davon aus, dass Meta im Rahmen der Möglichkeiten die Konversationen dauerhaft frei von Werbung halten wird. Das Abo hingegen dürfte für das Unternehmen lukrativ sein und es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses auch funktionelle oder inhaltliche Vorteile bringt. Aufgrund der dennoch geringen Vorteile und der gigantischen Verbreitung des Messengers würde ich von einem Betrag von 99 Cent oder 1,99 Euro pro Monat ausgehen. Das tut nicht weh, bringt bei drei Milliarden aktiven Nutzern aber enormes Umsatzpotenzial für Meta.

Wir dürfen gespannt sein, die Ankündigung wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

