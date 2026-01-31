Android Auto: Google bringt die Plattform endlich wieder in Fahrt – Gemini, Widgets und neues Design kommen

Google hat noch große Pläne mit der Infotainment-Plattform Android Auto, die sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate in vielen Neuerungen zeigen, die schon vorab bekannt oder angekündigt worden sind. Um das System endlich wieder in Fahrt zu bringen, steht sowohl der Rollout von Gemini als auch einer hellen Oberfläche sowie der Widgets vor der Tür. Hier findet ihr alle Infos.



Für viele Nutzer ist Android Auto nahezu unverzichtbar, denn es ist nach wie vor die beste Plattform, um die wichtigsten Smartphone-Dienste im Fahrzeug verwenden zu können. Erst vor wenigen Tagen wurde Android Auto 16 mit dem neuen Medienplayer ausgerollt, aber es stehen noch viele weitere Neuerungen vor der Tür. Wir haben euch diese bereits vorgestellt und fassen sie an dieser Stelle noch einmal zusammen.

Helle Oberfläche

Die Android Auto-Oberfläche ist seit jeher in dunklen Tönen gehalten, aber das wird sich schon bald optional ändern. Schon vor mehr als einem halben Jahr sind erstmals Screenshots einer hellen Oberfläche in einem offiziellen Google-Blog aufgetaucht. Bis heute befindet sich diese Oberfläche offenbar im Testlauf, doch sie ist nach wie vor vorhanden und mit versteckten Schaltern hzu aktivieren.

Fraglich ist noch, wie das Umschalten funktioniert. Ob dies automatisch geschieht, vom Nutzer manuell ausgewählt werden kann oder ob es vielleicht noch weitere Farbgebungen geben wird, um perfekt in das Interieur des Fahrzeugs zu passen.

» Viele weitere Screenshots von der hellen Android Auto-Oberfläche









Widgets

Google wird die Oberfläche von Android Auto mit Widgets flexibler gestalten wollen. Statt wie bisher die Oberfläche in nur zwei Spalten mit den festen Apps teilen zu können, sollen es zukünftig viele weitere Anwendungen sein. Vom Kalender über Gemini bis zur Mediensteuerung zeigen sich in einem Leak viele Widgets. Diese haben das Potenzial, zusätzliche Informationen zu zeigen oder Interaktionsmöglichkeiten zu bieten, die bisher im Auto nicht möglich gewesen sind.

Wir haben euch im verlinkten Artikel eine ganze Reihe von Screenshots angehangen, auf denen alle derzeit per Teardown aktivierbaren Widgets zu sehen sind.

» Das sind die neuen Android Auto-Widgets

Gemini für Android Auto

Gemini für Android Auto ist ein riesiges Thema und wurde von Google auch schon vor einigen Monaten offiziell angekündigt. Der Rollout hat schon im vierten Quartal 2025 begonnen, lässt bei vielen Nutzern aber nach wie vor auf sich warten. Es könnte noch bis April dauern – wenn der Google Assistant endgültig eingestellt werden soll – bis die neue KI bei allen Nutzern ankommt.

Der Einzug von Gemini in Android Auto ist sicherlich der größte Schritt seit Jahren, denn es ist sehr viel mehr als nu der Ersatz für den Google Assistant. Mit Gemini kann sich endlich darauf verlassen, dass die Sprachsteuerung versteht, was man als Autofahrer wirklich möchte. Es kommen mehr Flexibilität bei den Anweisungen, mehr Steuerungsmöglichkeiten für Apps, intelligentere Konversationen, Zusammenfassungen von Benachrichtigungen sowie automatisierte Abläufe. Außerdem die sehr deutlich gesteigerte Qualität der Google Maps Navigation, die Möglichkeit zur permanenten Konversation mit Gemini Live und noch sehr viel mehr. Die Nutzer bekommen mit Gemini einen hilfreichen digitalen Beifahrer.

» Das sind die neuen Möglichkeiten in Gemini für Android Auto









Android Auto wird flexibler

Obwohl mit Plattformen wie Android Auto die moderne digitale Welt in viele Fahrzeuge eingezogen ist, läuft die gesamte Nutzung bisher recht holprig. Das wird sich vor allem mit Gemini und vielleicht auch den Widgets ändern, sodass die Nutzer den gewohnten Komfort und die Flexibilität vom Smartphone auch während der Fahrt haben können. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, doch die Kompromisse zwischen Sicherheit und Komfort müssen sicherlich auch etwas mehr in Richtung Nutzerfreundlichkeit tendieren.

In jedem Fall zeigt sich, dass die Plattform nach einer längeren Zeit des Stillstands wieder Fahrt aufnehmen soll. Hoffen wir, dass all diese Entwicklungen nicht mehr zu lange auf sich warten lassen. Gut möglich, dass noch weitere größere Update dazustoßen, die dann sicherlich im Zusammenhang mit Gemini stehen.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.