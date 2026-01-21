Android Auto 16: Google bringt ganz neue Oberfläche für den Medienplayer – Rollout jetzt für alle Nutzer (Galerie)

Google hat eine neue Version von Android Auto veröffentlicht, die schon vor einigen Tagen erstmals gesichtet wurde und jetzt breiter für alle Nutzer ausgerollt wird. Android Auto 16 bringt entgegen der ersten Ankündigung eine ganz neue Oberfläche für die Medienplayer, sodass sich viele Nutzer in diesen Tagen umgewöhnen müssen: Es werden auch die Buttons zur Steuerung neu angeordnet.


Google setzt bei Android Auto auf stark standardisierte Oberflächen mit Templates, die von allen App-Entwicklern verwendet werden müssen. Das bedeutet, dass eine Änderung in einer Kategorie automatisch für alle Apps gilt – natürlich auch im Bereich der Medienwiedergabe. Schon im Mai letzten Jahres hatte Google die neuen Android Auto Medienplayer vorgestellt und jetzt werden diese mit dem Release von Android Auto 16.0 für alle Nutzer ausgerollt.

Neues Medienplayer-Design

Der neue Android Auto Medienplayer setzt auf größere Abstände für die Elemente, um mehr Übersicht zu bewahren. Gleichzeitig zeigt sich ein größeres Coverbild für den jeweiligen Song sowie eine neue Schriftart. Gerade das Titelbild war es in Android Auto kurioserweise bisher, das recht klein gezeigt wurde. Viele Nutzer dürften die Vergrößerung daher begrüßen und vielleicht als Erstes an der neuen Oberfläche positiv bemerken.

Das bisher verwendet Hintergrundbild mit Blur-Effekt scheint man stattdessen aufgegeben zu haben. Sicherlich keine schlechte Idee, denn diese Raumfüllung wird durch das größere Titelbild nicht mehr notwendig. Auffällig ist auch das neue Design für die Fortschrittsleiste, die jetzt auf den von den Android-Smartphones bekannten Wellen-Effekt setzt. Aber das ist längst noch nicht alles.




Medienplayer tauscht Button-Positionen

Die wichtigste Neuerung seht ihr auf obigen Bildern. Das erste Bild zeigt die noch-aktuelle Oberfläche und der zweite Screenshot die kommende Variante. Die Reihenfolge der Buttons zur Steuerung hat sich geändert. Statt wie bisher den Play/Pause-Button in die Mitte zu legen und VOR und ZURÜCK auf ihren logischen Seiten zu positionieren, setzt man auf eine andere Reihenfolge:: Play/Pause, Zurück, Vor. Der Haupt-Button für Play und Pause wandert also an den Anfang der Liste, während die Richtungstasten in der logischen Reihenfolge dahinter folgen.

Das ist nur ein simpler Tausch zwischen PLAY und ZURÜCK, der aber sicherlich das Muskelgedächtnis vieler Nutzer in den nächsten Wochen herausfordern wird. Allerdings ist auch nicht bekannt, wie viele Nutzer diese Touchkontrollen überhaupt verwenden. Ich persönlich kontrolliere das am Lenkrad und viele andere dürften das wohl ähnlich tun.

Das neue Android Auto 16.0 wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

