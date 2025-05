Android Auto: Google zeigt die neuen Oberflächen für Medienplayer – bringen schickes, aufgeräumtes Design

Rund um Googles Infotainment-Plattform Android Auto wird es in der nächsten Zeit viele Veränderungen geben, die in den letzten Tagen offiziell angekündigt und zum größten Teil auch schon gezeigt worden sind. Viele Nutzer dürften schon bald eine neue Oberfläche in ihren Medienplayern zu sehen bekommen, denn Google hat nun zwei neue Templates veröffentlicht, die von den wichtigsten Streaming-Apps umgesetzt werden.



Die Oberflächen von Android Auto sind nicht unbedingt aufregend, denn allein schon aus Sicherheitsgründen hat Google sehr strenge Vorgaben für alle App-Entwickler. Es gibt nur einige wenige Templates mit den immer gleichen Bedienelementen und Positionen, sodass von YouTube Music über Spotify bis Amazon Music alle Musik-Apps praktisch gleich aussehen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, doch jetzt hat Google modernisierte Oberflächen für den Player und die Musikdatenbank vorgestellt.

Die neuen Templates könnt ihr auf obigen Screenshots sehen. Bei der Medienbibliothek tut sich einiges, denn dort will man nicht mehr auf Tabs setzen, sondern eher auf Vorschläge, nett aufbereitete Kategorisierungen und sicherlich auch die Suche stärken. Weil Google aber weiterhin die Sprachsteuerung im Auto forciert und dies mit dem baldigen Start von Gemini (Live) verstärkt, wird diese Oberfläche weiterhin eher weniger zum Einsatz kommen. Ganz im Gegensatz zum ständig sichtbaren Player.

Der neue Player setzt auf mehr Übersicht durch größere Abstände, eine neue Schriftart und ein größeres Covebild. Gerade das Titelbild des aktuellen Tracks ist in der aktuellen Android Auto-Oberfläche recht klein, sodass eine Vergrößerung sicherlich von vielen Nutzern begrüßt wird. Ein gezoomtes und mit Blur-Effekt dargestelltes Hintergrundbild scheint es nicht mehr zu geben. Auffällig ist außerdem, dass die Bedienelemente an den unteren Rand wandern und in einer ganz neuen Reihenfolge gezeigt werden. Wir hatten bereits über die vertauschten Player-Buttons in Android Auto berichtet.

