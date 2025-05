Android Auto: Neue Medienplayer-Oberfläche im Test – vertauscht Buttons zur Mediensteuerung (Screenshots)

Eine der wichtigsten Funktionen der Infotainment-Plattform Android Auto dürfte neben der Kommunikation und Navigation das Entertainment sein, denn für die allermeisten Menschen gehören Musik oder Podcasts zum Autofahren einfach dazu. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern eine überarbeitete Oberfläche für den Miniplayer, die aufgrund eines Buttons-Tauschs sicherlich nicht überall gut ankommt und für häufiges Verdrücken sorgen kann.



Die Wiedergabe von Musik, Podcasts oder anderen Audioinhalten gehört zu den Standardfunktionen von Android Auto und wird an der Oberfläche in den unterschiedlichsten Varianten unterstützt. Es gibt den Vollbildplayer, den Player im kleinen Fenster sowie den Mikroplayer am unteren Displayrand bei einer aktiven Navigation. Allesamt haben sie die drei Hauptelemente zur Medienkontrolle gemeinsam: ZURÜCK | PAUSE | VOR.

Jetzt zeigt sich bei überraschend vielen Nutzern eine neue Anordnung dieser drei Buttons, die gerade in den ersten Tagen sicherlich für einige falsche Tapser sorgen wird: Denn statt wie bisher den Play/Pause-Button in die Mitte zu legen und VOR und ZURÜCK auf ihren logischen Seiten zu positionieren, zeigt sich nun eine neue Reihenfolge: Play/Pause, Zurück, Vor. Der Haupt-Button für Play und Pause wandert also an den Anfang der Liste, während die Richtungstasten in der logischen Reihenfolge dahinter folgen.

Eigentlich ist es nur ein Tausch zwischen Play und Zurück, der aber gerade beim im Auto erforderlichen Blindtippen das Muskelgedächtnis herausfordern wird. Gleichzeitig wächst der Play/Pause-Button durch diesen Umbau in der Größe, sodass dieser leichter als bisher zu erreichen ist. Der Tausch ist also nicht vollkommen aus der Langeweile eines Designers entstanden, sondern hat auch seine Gründe.

Es wäre interessant zu wissen, wie viele Fahrer diese Touchkontrollen nutzen und wie viele stattdessen die Hardware-Funktionen am Lenkrad des Autos verwenden. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber selbst als eifriger Lenkrad-Kontrolleur tippe ich manchmal auf das Display. Ob und wann diese neue Anordnung für alle Nutzer ausgerollt wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

