Chrome OS: Gemini startet für erste Nutzer – Google bringt neue Browser-KI auch auf Chromebooks (Canary)

Rund um das Betriebssystem ChromeOS gab es zuletzt eher weniger gute Nachrichten, doch jetzt dürfen Chromebook-Nutzer wieder nach vorn schauen und sich auf eine kommende Neuerung freuen: Der Start von Gemini in Google Chrome zeichnet sich auch für Chromebooks ab. Erste Nutzer können die tief in den Browser integrierte KI jetzt verwenden.



Vor einigen Monaten wurde der Startschuss für Gemini in Google Chrome gegeben, das den Browser rein funktionell auf den Stand eines KI-Browsers bringt. Gemini steht mit einem festen Button inklusive Overlay im Browser zur Verfügung, kann darin Fragen zur aktiv genutzten Webseite beantworten, Informationen zusammenfassen, mehrere Tabs kombinieren oder auch unabhängig davon Prompt-Fragen beantworten.

Zwar ist Gemini für Google Chrome auf allen Desktop-Plattformen von Windows bis MacOS gestartet, aber ausgerechnet das eigene ChromeOS wurde aus unbekannten Gründen ausgelassen. Google hat das damals nicht begründet und auch keinen Zeitplan für das Nachholen genannt, doch jetzt scheinen sich die Vorbereitungen auf der Zielgeraden zu befinden. Bei ersten Nutzern der Canary-Version taucht in diesem Tag obige Meldung auf Chromebooks auf. Gemini zieht nicht nur ein, sondern macht sich auch bemerkbar.

Der Funktionsumfang dürfte wohl derselbe sein, denn schlussendlich findet bei ChromeOS praktisch alles in einem Browserfenster statt. Eine tiefere Integration in das Betriebssystem ist aufgrund der geplanten Einstellung von ChromeOS nicht mehr zu erwarten. Bekanntlich wird Google den Unterbau gegen eine Android-Variante austauschen und dabei auf Aluminium OS setzen, das „KI im Herzen“ haben soll.

Aktuell steht Gemini in Chrome noch nicht in Deutschland bereit, doch das dürfte sich schon bald ändern. Vielleicht wird man für den breiten Start in vielen Ländern gleich auf allen Plattformen präsent sein.

