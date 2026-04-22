Google Chrome & Gemini: KI soll Bilder manipulieren – ersetzt Originalbild durch KI-generiertes (Screenshot)

Die Integration von Gemini in Google Chrome wird mit hohem Tempo vertieft und dürfte schon sehr bald eine neue Funktion bekommen, über die sicherlich zu diskutieren sein wird. Erste Nutzer erhalten die Möglichkeit, ein in einer Webseite eingebettetes Bild durch eine KI-generierte Variante zu ersetzen. Das zeigt, dass Gemini/Chrome auch Webseiten-Inhalte in Kürze manipulieren werden.



Wenn es um die Manipulation von fremden Inhalten geht, hat Google in den letzten Monaten sicherlich so manche Grenze durchbrochen – von der Websuche über YouTube bis hin zu Chrome. Bei Letztem hält es sich noch stark in Grenzen, doch das könnte sich sehr schnell ändern: Erste Nutzer sehen derzeit einen interessanten Eintrag im Kontextmenü von Bildern, der es ermöglicht, ein eingebettetes Bild zu entfernen und durch eine KI-generierte Variante zu ersetzen.

Die Nutzer sollen mit einem Klick das in der Webseite sichtbare Bild durch ein KI-generiertes ersetzen können. Aktuell soll der Klick zwar noch ins Leere führen, doch ein solcher Eintrag ist natürlich nicht umsonst vorhanden und dürfte auf eine sehr bald angebotene Funktion hinweisen. Der Austausch findet selbstverständlich nur für den Nutzer selbst statt, aber dennoch ändert es natürlich das Erscheinungsbild einer Webseite.

Die große Frage ist, zumindest stelle ich sie mir, wozu man so etwas benötigen würde. Warum sollte man ein Bild in einer Webseite von einer KI erkennen lassen, neu generieren lassen und das Original mit der KI-Variante ersetzen? Mir fällt kein Szenario ein, in dem man so etwas benötigen könnte. Immerhin haben Bilder in Webseiten meist informativen Charakter, unterstützen Inhalte medial oder werden als Deko eingesetzt. Der Webmaster hat sich schon etwas dabei gedacht.

Und die zweite große Frage bzw. Befürchtung: Wenn Google Chrome so etwas erst einmal etabliert, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Gemini-KI selbstständig unvorteilhafte Bilder erkennt und diese ungefragt ersetzt. Passend dazu hatte ich erst vor wenigen Tagen von Googles Plänen berichtet, ganze Webseiten durch KI-Kopien zu ersetzen. Mit der Dominanz von Chrome hat man alle Möglichkeiten dazu…

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[AndroidPolice]

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