Google Maps: Plus Codes für das alternative Adressen-System – so könnt ihr euren eigenen Plus Code abrufen

Die Kartenplattform Google Maps hat schon vor einigen Jahren die Plus Codes eingeführt, mit denen ein alternatives Adressensystem etabliert werden soll. Um für dessen Verbreitung zu sorgen, sind diese Kurzadressen natürlich auch in Google Maps abrufbar, sowohl für den aktuellen Standort als auch eine beliebige Adresse. Wir zeigen euch, wie ihr die Plus Codes abrufen könnt.



Wir haben euch vor wenigen Tagen die Google Maps Plus Codes vorgestellt, mit denen ein alternatives Adressensystem betrieben wird, das einige Vorteile bieten soll. Neben der Vereinheitlichung sowie der deutlich kürzeren Zeichenfolge geht es vor allem darum, für jeden Ort auf der Erde eine Adresse zu schaffen. Selbst in bewohnten Gebieten ist das in vielen Ländern längst keine Selbstverständlichkeit.

In einigen Ländern sind die Plus Codes bereits so weit etabliert, dass sie gar im öffentlichen Leben zum Einsatz kommen, sich an Hauseingängen oder auch in offiziellen Dokumenten befinden. Hierzulande wird man die Codes aufgrund unseres guten Adressensystems nicht benötigen, aber dennoch ist es natürlich interessant, den Code grundsätzlich schon einmal gesehen zu haben und diesen vielleicht auch für die eigene Adresse zu kennen.

Interessant kann der Code auch hierzulande sein, wenn man außerhalb von Ortschaften unterwegs ist. Auf Landstraßen, großen Flächen, Wiesen, Wäldern oder auch im Gebirge. Dort gibt es keine Adressen und somit kaum eine Möglichkeit, den eigenen Standort zu beschreiben. Statt auf lange Koordinatenfolgen, die sich auch nur per Smartphone oder GPS-Tracker abrufen lassen, kann der Google Maps Plus Code zum Einsatz kommen. Wir zeigen euch, wie ihr diesen abrufen könnt.









So findet ihr den Plus Code für jede Adresse

Google Maps hat die Plus Codes recht prominent in der eigenen App positioniert: Öffnet einfach einen beliebigen Ort innerhalb von Google Maps, ganz egal ob es sich um einen Eintrag oder einen gesetzten Marker an einer beliebigen Position handelt. Im jeweiligen Info-Overlay erscheint neben der möglicherweise vorhandenen Adresse auch der Plus Code. Manchmal müsst ihr etwas nach unten scrollen – je nach Ortstyp vielleicht auch auf „alles anzeigen tippen“ – und direkt unter der Adresse und Telefonnummer zeigt sich der Plus Code. Mit einem Tap auf den Code wird dieser zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopiert.

So findet ihr euren aktuellen Plus Code

Auf demselben Weg wie der Abruf für einen beliebigen Ort könnt ihr natürlich auch den Plus Code für euren aktuellen Standort abrufen. Dazu setzt ihr entweder einen Marker in eurer unmittelbaren Nähe oder ihr tippt im besten Fall auf den blauen Punkt, der euren Standort markiert. Es öffnet sich das Overlay mit den Informationen zum aktuellen Standort, das auch die Plus Code-Angabe enthält, die einfach kopiert und verwendet werden kann.

Probiert doch einmal aus, ob euer Navi oder eure alternative Kartenplattform die Plus Codes unterstützt, in dem ihr diesen einfach in das Adressenfeld eingebt. Das klappt immer häufiger.

