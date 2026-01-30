Google Maps Navigation: Gemini startet jetzt auch in Deutschland für Fußgänger, Fahrrad und ÖPNV (Video)

Für viele Nutzer ist die Google Maps Navigation die Standardlösung, um zum gewünschten Ziel zu kommen – nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im öffentlichen Verkehr. Jetzt beginnt der Rollout von Gemini anstelle des Google Assistant auch in Deutschland und soll den Nutzern noch mehr Möglichkeiten bei der Interaktion mit dem Streckenverlauf geben.



Schon vor einigen Monaten ist Gemini in Google Maps gestartet und jetzt hat man den Rollout in Deutschland für die Navigation zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch im öffentlichen Verkehr angekündigt. Die Nutzer erhalten neue Möglichkeiten zur Interaktion mit der Sprachassistenz bzw. der Navigation. Der bisher verwendete Google Assistant wird durch die Gemini-Sprachsteuerung ersetzt.

Gemini in Google Maps kann mit der neuen Integration jetzt zu eurem persönlichen Stadtführer werden und viele Fragen beantworten, die man sonst eher einem Freund oder Begleiter stellen würde. Beispielsweise bekommt ihr Antworten auf die Fragen „OK Google, in welchem ​​Viertel bin ich?“ oder „Welche Restaurants mit guten Bewertungen gibt es in der Nähe?“. Gemini soll dann entsprechende Optionen entlang der geplanten Route suchen und vorschlagen. Die Vorschläge basieren auf den aktuellen Informationen von Google Maps über die Umgebung.

Aber auch für Fahrradfreunde, die schon bald wieder zahlreich unterwegs sein dürften, gibt es Neuerungen: Gemini soll Unterstützung bieten, ohne dass ihr das Smartphone in die Hand nehmen müsst – was natürlich gerade am Fahrrad enorm wichtig ist und den Fahrern helfen soll, sicher und konzentriert zu bleiben. Fragt einfach „Wie lange brauche ich, um anzukommen?“ oder „Wann ist mein nächster Termin?“. Sollte eine Verspätung unvermeidbar sein, reicht die Ansage „Schreib Sarah, ich komme 10 Minuten später“, und die Nachricht wird gesendet, ohne dass ihr die Hände vom Lenker nehmen müsst.

Auch im öffentlichen Nahverkehr soll Gemini nun laut der Google-Pressemeldung die Navigation erweitern, doch dazu finden sich leider keine weiteren Informationen im Blogbeitrag. Der Rollout beginnt ab sofort auch in Deutschland für alle Google Maps-Nutzer in den Bereichen der Navigation für Fahrrad, Fußgänger und den Nahverkehr.

