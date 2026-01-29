Gemini in Google Chrome: Neue Integration der Google-Apps startet – Zugriff auf Daten und Funktionen (Video)

Die Integration von Gemini in Google Chrome wird weiter ausgebaut und umfasst nach der jüngsten Update-Welle nun auch die Google-Apps. Mit der neuen Funktion der „connected Apps“ haben Nutzer die Möglichkeit, Aufgaben für die kompatiblen Apps zu formulieren und vom KI-ChatBot durchführen zu lassen. Erste Integrationen starten jetzt für die Workspace-Apps, Google Maps, Shopping und mehr.



Google rollt ein großes Update für die Gemini-Integration im Chrome-Browser aus, das viele Bereiche umfasst. Wir haben bereits über das neue Gemini Auto Browser in Google Chrome sowie über die neue Gemini-Seitenleiste in Google Chrome berichtet, aber das war noch längst nicht alles. Nicht nur simple Webseiten lassen sich mit dieser Gemini-Variante steuern, sondern auch die Google-Apps.

Jetzt startet man mit den „connected apps“ bzw. in deutscher Sprache den „verbundenen Apps“, die für Gemini in Google Chrome bereitstehen. Zu den ersten Apps dieser Riege gehören GMail, der Google Kalender, YouTube, Google Maps, Google Shopping und auch Google Flights. Diese umfassenden Integrationen sollen den Nutzern helfen, Aufgaben schneller zu erledigen. Wenn ihr beispielsweise zu einer Konferenz reisen und einen Flug buchen müss,t kann Gemini die entsprechende E-Mail mit den Veranstaltungsdetails finden, die Kontextinformationen von Google Flights nutzen, um Vorschläge zu machen, und anschließend eine E-Mail an Kollegen verfassen, um die Ankunftszeit mitzuteilen.

Wie ihr seht, ist das ein großer Rattenschwanz an Informationen und Diensten, die für diese Funktionen automatisiert zum Einsatz kommen. Dabei wird auch auf die Möglichkeiten der Gemini Personal Intelligence zurückgegriffen, die den Zugriff auf die Daten und die Verknüpfung der Informationen regelt. Nutzer können diese Funktionen in den Gemini-Einstellungen unter „Verbundene Apps“ aktivieren oder abschalten.

Auch diese Neuerung startet zunächst nur für US-Nutzer, so wie die gesamte Gemini-Integration in Google Chrome, doch der globale Rollout wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

