Google Chrome & Gemini: Neue KI-Seitenleiste startet – ermöglicht Multitasking mit dem KI-ChatBot (Video)

Rund um die Integration von Gemini in Google Chrome geben die Entwickler jetzt richtig Gas und spendieren dem KI-ChatBot nicht nur mehr Möglichkeiten, sondern auch eine prominente Positionierung. Statt wie bisher nur als Overlay nutzbar zu sein, erhält die Gemini-KI jetzt eine eigene Seitenleiste, die permanent geöffnet bleiben und mit vielen Anfragen gefüttert werden kann.



Erst vor wenigen Monaten ist Gemini in Google Chrome gestartet und jetzt gibt es ein großes Update für dessen Funktionalität. Wir haben bereits über das neue Gemini Auto Browsing in Google Chrome berichtet, das automatisiert im Web surfen, Formulare ausfüllen und Informationen sammeln kann. Um auch die Zugänglichkeit zu Gemini zu erhöhen, lässt sich jetzt eine Seitenleiste einblenden.

Die neue Gemini-Seitenleiste kann optional eingeblendet oder ausgeblendet werden und steht bei Bedarf permanent zur Nutzung bereit. Diese ersetzt die bisherige Integration per Icon in der Titelleiste mit schwebenden Overlay und soll stattdessen das Multitasking im Browser revolutionieren. Google spricht davon, dass die Nutzer sowohl durch die Verwendung als auch die ständige Verfügbarkeit Zeit sparen können.

Die Seitenleiste steht unterstützend zur Verfügung und zeigt den üblichen Chatverlauf der KI inklusive des flexiblen Prompts und Vorschlägen rund um den aktuell geöffneten Tab. Die Nutzer können ihre Hauptarbeit im Tab fortsetzen und gleichzeitig mit der Seitenleiste eine andere Aufgabe erledigen. In Testläufen hat man das für verschiedene Zwecke erfolgreich eingesetzt: Zum Vergleichen von Optionen in vielen Tabs, zum Zusammenfassen von Produktbewertungen verschiedener Websites oder auch zum Finden von Terminen in chaotischen Kalendern.

Die neue Gemini-Seitenleiste ist ebenso wie die Gemini-Funktionalität im Browser hierzulande noch nicht verfügbar, doch das dürfte sich schon bald ändern. Es wird nur noch eine Frage von Wochen sein, bis Gemini umfangreich und weltweit im Chrome-Browser startet.

» Google Chrome: Gemini übernimmt jetzt die Kontrolle – neues ‚Auto Browse‘ startet für erste Nutzer (Video)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.