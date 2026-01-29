Google Play Store Aktion: Diese 43 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Pixel 11-Smartphones und Tensor, zeigen das neue Google Chrome Auto Browse mit Gemini und berichten über das Pixel-Update für Januar. Schaut euch auch den Android Diebstahlschutz an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 27.01.2026

Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht neues Januar-Update – sollte die kursierenden Bugs beheben

Apps
Spiegel ◎
Spiegel ◎
Download QR-Code
Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Website Shortcut -URL Shortcut
Website Shortcut -URL Shortcut
Download QR-Code
Website Shortcut -URL Shortcut
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Smart navigation bar - navbar
Smart navigation bar - navbar
Download QR-Code
Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Shortcuts widget - Apps Folder
Shortcuts widget - Apps Folder
Download QR-Code
Shortcuts widget - Apps Folder
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Spooky: Halloween Watch Face
Spooky: Halloween Watch Face
Download QR-Code
Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Pixel 11-Smartphones: Gute Aussichten für Google – Tensor-SoC soll Verkaufszahlen pushen (Marktforscher)

Google Chrome: Gemini übernimmt jetzt die Kontrolle – neues ‚Auto Browse‘ startet für erste Nutzer (Video)




pixel aktion angebot

Spiele
A Normal Lost Phone
A Normal Lost Phone
Download QR-Code
A Normal Lost Phone
Entwickler: Plug In Digital
Preis: Kostenlos
Another Lost Phone: Laura's St
Another Lost Phone: Laura's St
Download QR-Code
Another Lost Phone: Laura's St
Entwickler: Plug In Digital
Preis: Kostenlos
[365fun] Running Man
[365fun] Running Man
Download QR-Code
[365fun] Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Matching Game2
[365fun] Matching Game2
Download QR-Code
[365fun] Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Chain the Color Block
Chain the Color Block
Download QR-Code
Chain the Color Block
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Cell Clone Wars:Pro
Cell Clone Wars:Pro
Download QR-Code
Cell Clone Wars:Pro
Entwickler: GOZIPGAMES
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Circle Dash
Circle Dash
Download QR-Code
Circle Dash
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Download QR-Code
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Icon Pack
Red Carpet - Icon Pack
Download QR-Code
Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Star - Yellow Icon Pack
Star - Yellow Icon Pack
Download QR-Code
Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
BlossomLine - Pink Icon Pack
BlossomLine - Pink Icon Pack
Download QR-Code
BlossomLine - Pink Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yaktin Orange - Icon Pack
Yaktin Orange - Icon Pack
Download QR-Code
Yaktin Orange - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Rediant - icon Pack
Rediant - icon Pack
Download QR-Code
Rediant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Download QR-Code
Crazy Sand - Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket