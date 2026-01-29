Pixel 11-Smartphones: Gute Aussichten für Google – Tensor-SoC soll Verkaufszahlen pushen (Marktforscher)

Es wird ein schweres Jahr für den Smartphone-Markt, denn die explodierenden Speicherpreise werden für stark steigende Produktionskosten sorgen. Jetzt zeigen sich Marktforscher überzeugt, dass Produktlinien wie die Pixel-Smartphones nicht so sehr davon betroffen sein werden und von ihrer eigenen Chipproduktion profitieren. Es könnte daher ein weiteres erfolgreiches Jahr für die Google-Geräte werden.



Google wird in diesem Jahr eine Handvoll neuer Smartphone auf den Markt bringen: Schon bald das Pixel 10a und für den Sommer erwarten wir insgesamt vier Pixel 11-Smartphones. Zumindest bei der elften Pixel-Generation wird auch Google von den gestiegenen Speicherpreisen betroffen sein und entsprechend reagieren müssen: Geringerer Speicher, höherer Verkaufspreis oder Einsparungen an anderer Stelle? Das muss sich noch zeigen.

Die Marktforscher von Counterpoint Research sehen auch aufgrund der Speicherkrise einen schrumpfenden Smartphone-Markt. Man geht von ganzen 7 Prozent Verlust in diesem Jahr aus, denn viele Menschen werden den Kauf wohl aufschieben, bis sich die Preise wieder normalisieren. Gleichzeitig soll sich der Fokus mehr auf den Premium-Bereich verschieben, bei dem die gestiegenen Preise nicht ganz so sehr durchschlagen wie bei den Billiggeräten.

Tatsächlich geht man sogar davon aus, dass mehr Premium-Smartphones verkauft werden als im vergangenen Jahr und Hersteller wie Google Pixel daher sehr gut aufgestellt sind. Man sieht Hersteller mit eigener SoC-Produktion – namentlich Samsung, Google, Xiaomi und Huawei in der Pole Position für dieses Jahr. Für kleinere Marken wird es hingegen holprig werden, nachdem es in den letzten Jahren ohnehin immer schwerer geworden ist.

Vielleicht ist Googles Strategie für dieses Jahr daher genau richtig: Ein Pixel 10a, in das man so gut wie nichts investiert hat und hoffentlich ein starkes Pixel 11-Lineup für den zehnten Geburtstag der Smartphone-Linie. In den nächsten Tagen sind die ersten Leaks zur elften Generation zu erwarten. Wie ich bereits zum Beginn des Jahres schrieb, wird 2026 DAS Pixel-Jahr – nicht nur wegen der Smartphones.

