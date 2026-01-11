2026 wird das Jahr von Google Pixel: Viele neue Geräte, Start auf dem Desktop, Tensor mit KI-Boost und mehr

In diesem Jahr feiern die Pixel-Smartphones ihr zehnjähriges Jubiläum und können mittlerweile auf eine lange Liste an Geräte zurückblicken, die von Jahr zu Jahr immer erfolgreicher geworden sind. Jetzt stehen die Zeichen darauf, dass 2026 DAS Jahr von Google Pixel werden wird, denn neben den üblichen nächsten Generationen stehen auch zwei mögliche Neustarts sowie der Tensor-Turbo auf dem Plan.



Pixel-Smartphones sind immer erfolgreicher

Seit bald zehn Jahren bringt Google jährlich neue Pixel-Smartphones auf den Markt und wird dies natürlich auch im Jahr 2026 tun. Während die Smartphones in den ersten Jahren eher belächelt wurden und hauptsächlich hartgesottene Nexus-Fans angesprochen hatten, hat sich das im Laufe der Zeit geändert – allen voran durch den großen Sprung mit der sechsten Generation. Mittlerweile sind die Smartphones eine echte Alternative und können ernsthaft Marktanteile erzielen, die auch die großen Marken spüren.

Mit den kommenden Pixel 11-Smartphones dürfte Google wohl wieder große Erfolge einfahren. Zwar ist bisher kaum etwas über die Geräte bekannt, doch eine Enttäuschung (im Vergleich zum Rest des Marktes) ist nicht mehr zu erwarten. Die Marke ist etabliert, hat eine loyale Nutzerschaft und ist somit – wenn Google keinen Bock schießt – bis zu einem gewissen Grad ein Selbstläufer.

Tensor-Turbo

Im vergangenen Jahr ist Google das große Risiko eingegangen, die Entwicklung des Tensor-SoC von Samsung zu TSMC zu verlagern und dabei gleichzeitig mit Ausnahme der Fertigung die volle Kontrolle zu übernehmen. Das hat ohne große Stolpersteine funktioniert und jetzt kann auf dieser Basis aufgebaut werden. Dass Google enorm viel Erfahrung im Chipdesign hat und die Konkurrenz nicht fürchten muss, hat sich gerade erst bei den neuen Google Cloud TPUs gezeigt, die selbst Nvidia überlegen sind. Es ist ein völlig anderer Markt, aber es ist zu erwarten, dass man dies auch auf die Consumer-Chips übertragen kann.

Wir können davon ausgehen, dass der Tensor-SoC in den nächsten Generationen zu einer echten Rakete wird und vor allem durch Hardware-KI sowie KI-Optimierungen im Softwarebereich für Aufsehen sorgen wird. Beginnend mit dem Pixel 11.









Neue Pixel-Produkte

Google dürfte in diesem Jahr nicht nur neue Smartphones und Smartwatches starten sowie möglicherweise neue smarte Kopfhörer und Zubehör, sondern auch in einen oder zwei neue Märkte einsteigen. Wir erwarten den Start des Pixel Notebook, das die Marke erstmals seit dem damaligen Neustart wieder auf den Desktop bringen soll. (Schon die ersten Google-Chromebooks hießen übrigens „Pixelbook“). Das wird ein großer Schritt für Android, aber auch für Pixel.

Erstmals dürfte Google mit Pixel plattformübergreifend aktiv sein und sicherlich auf den eigenen Geräten das beste Erlebnis der Kombination beider Welten bieten. Außerdem stünde die zweite Generation des Pixel Tablet-Neustarts vor der Tür. Mit welchen Geräten in diesem Jahr zu rechnen ist, haben wir euch erst kürzlich in unserem Artikel zu den neuen Pixel-Produkten für 2026 zusammengefasst.

Pixel-Power

Für Google Pixel wird 2026 ein sehr wichtiges Jahr werden, in dem nicht nur Weichen gestellt werden, sondern auch Neueinstiege kommen sowie die vorhandenen Stärken gebündelt und weiter ausgebaut werden. Gut möglich, dass das Pixel-Jahr 2026 noch voller sein wird, als nur der April für das Pixel 10a und der August/September für die neuen Smartphones + Watch und Buds.

