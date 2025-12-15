Google vs NVIDIA? Neue Konkurrenz bei den KI-Chips – die Google-TPUs bieten wohl das stärkere Paket

Kaum ein global agierendes Unternehmen ist in den letzten Jahren so stark gewachsen wie Nvidia. Der Grafikchip-Hersteller gilt als einer der ganz großen KI-Gewinner – doch der Erfolg steht womöglich auf wackligen Beinen. Wie sich vor einigen Tagen gezeigt hat, könnte nicht die mögliche KI-Blase zur großen Nvidia-Gefahr werden, sondern Google: Die neueste Generation der Google TPU soll den Nvidia-Chips insgesamt überlegen sein.



Google ist rund um die Künstliche Intelligenz in praktisch allen Bereichen aktiv. Bei Software und Apps sowieso. Bei Plattformen, bei der gesamten Infrastruktur und auch im Hardware-Bereich. Das Unternehmen produziert schon seit Jahren die Google TPU (Tensor Processing Unit), die bisher nur in den eigenen Rechenzentren zum Einsatz kommt. Diese Google-Chips machen mittlerweile den Unterschied aus, der die Google-Cloud zum großen KI-Gewinner macht.

Bisher hat Google diese Chips nur für den Eigenbedarf entwickelt und produziert, doch das könnte sich sehr schnell ändern. Aktuell befindet man sich wohl in Verhandlungen mit Meta, das die TPU-Chips in den eigenen Rechenzentren einsetzen will. Meta will mehrere Milliarden Dollar investieren und sich dabei auch ein Stück weit unabhängiger von Nvidia machen, das bisher Hauptlieferant für KI-Chips ist.

Gut möglich, dass dieser Meta-Deal – der bisher noch nicht vollständig eingetütet ist – für Google einen ganz neuen Geschäftsbereich eröffnet. Denn sollte Meta tatsächlich die Google-TPUs erhalten, dürften viele weitere Unternehmen Schlange stehen. Die Google-Chips gelten in der Gesamtbetrachtung als leistungsfähiger, energiesparender und günstiger als die Nvidia-Chips. Kurz gesagt: Sie sind vor allem für Massenabnehmer deutlich lukrativer.









Wird Google zum ganz großen Nvidia-Konkurrenten?

Für Google ergäbe sich daraus aber nicht nur ein nettes Nebengeschäft, sondern in direkter Folge auch sehr viel mehr Budget für die Weiterentwicklung der Chips. Mittlerweile befinden sich diese in der siebten Generation und treiben millionenfach die Google-Rechenzentren rund um die Welt an. Diese Chips sind auch das Geheimnis der Rechenpower der Google-Cloud, die von vielen KI-Unternehmen genutzt wird.

Beobachter gehen davon aus, dass Google vom Stand weg – wenn man entsprechende Mengen liefern könnte – Nvidia zehn Prozent Marktanteil abnehmen kann. Aber es könnte noch schlimmer kommen, denn die größten Nvidia-Kunden sind aktuell Google, Meta, Amazon und Microsoft. Können die ersten beiden auf Nvidia-Chips verzichten – was heute trotz aller Leistungen noch nicht darstellbar ist – könnte das gewaltige Umsatzwachstum schnell vorüber sein.

Google hat trotz allem vermutlich gar nicht die Ressourcen, so viele Chips zu liefern, könnte diese aber wohl innerhalb weniger Jahre aufbauen – falls die Nachfrage erhalten bleibt und die Blase nicht platzt. Viele Beobachter werten auch den kürzlichen Einstieg von Warren Buffet bei Alphabet als Zeichen dafür, dass es in den nächsten Jahren steil nach oben gehen wird. Vielleicht auch mit KI-Chips…

