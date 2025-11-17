Ritterschlag für Alphabet: Warren Buffet steigt mit 4,3 Milliarden Dollar bei Google ein – holt Versäumnis nach

Wie die kürzlich veröffentlichten Google-Quartalszahlen gezeigt haben, befindet sich das Unternehmen weiter auf seinem goldenen Weg und scheint in allen Bereichen exzellent aufgestellt zu sein. Jetzt gibt es einen kleinen Ritterschlag, der zwar eher symbolischer Natur ist, aber Alphabet dennoch weiteren Schwung geben könnte: Warren Buffet beteiligt sich in Milliardenhöhe an Google.



Google ist seit über zwei Jahrzehnten an der Börse gelistet und zeigt seit vielen Jahren bis auf die üblichen Spitzen ein erhebliches Wachstum, das so manchem Anleger schon sehr viel Geld beschert hat. Normalerweise berichten wir hier im Blog nicht über Börsennachrichten, doch in diesem Fall kann es passiv-relevant sein: Die Investment-Holding Berkshire Hathaway (BH) von „Investoren-Legende“ Warren Buffet ist bei Alphabet mit einer Milliarden-Beteiligung eingestiegen.

Buffet sichert sich 17,9 Millionen A-Aktien mit einem Wert von gut 4,3 Milliarden Dollar. Damit hält Buffet etwa 0,31 Prozent von Alphabet und ist einer der größten Anteilseigner. Im BH-Portfolio ist das jetzt der zehntgrößte Posten, wobei nach wie vor Apple mit 60,7 Milliarden Dollar den größten Investment-Posten bei Buffet bildet. Beides ist bemerkenswert, weil Buffet dem Techbereich seit jeher sehr skeptisch gegenübersteht – doch auch mit Mitte 90 kann man sich natürlich auch nochmal neu orientieren.

Schon 2015 soll es bei Berkshire Hathaway rund um Warren Buffet und dessen damaligen Geschäftspartner Charlie Munger geheißen haben, dass man es bedauert, den frühzeitigen Einstieg bei Google verpasst zu haben – geändert hat man daran allerdings nicht. Mittlerweile gehört Alphabet zu den wertvollsten und umsatzstärksten Unternehmen der Welt und dennoch scheint Buffet wohl weiterhin an ein starkes Wachstum zu glauben.

Der Buffet-Einstieg hat weder finanziell noch strategisch eine Relevanz für Alphabet, aber dennoch gilt ein Investment des „Orakel von Omaha“ als Ritterschlag und als Zeichen dafür, dass es hier in Zukunft noch kräftig nach oben geht. Dementsprechend stieg die Alphabet-Aktie nach Bekanntwerden um weitere vier Prozent.

