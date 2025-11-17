Pixel-Deals zum Black Friday: Pixel 10-Smartphones mit 26 Prozent Rabatt – Pixel 9a mit 27 und Pixel 9 sogar 49

Bei vielen Händlern und Marken gelten schon jetzt die Black Friday-Angebote, die sich auch vor dem offiziellen Wochenende mehr als sehen lassen können – das gilt auch für Google Pixel. Zum Start in die erste echte Aktionswoche gibt es im Google Store bei Amazon jetzt hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones: 26 Prozent auf Pixel 10 Pro, 22 Prozent auf Pixel 10, 27 Prozent auf Pixel 9a und 49 Prozent auf Pixel 9.



Wir befinden uns bereits in der großen Shoppingsaison zum Jahresabschluss, die zwar eigentlich erst rund um den Black Friday mit starken Angeboten startet, doch in diesem Jahr gelten anderen Regeln. Man muss nicht mehr auf das Wochenende rund um den schwarzen Freitag spekulieren, sondern kann schon jetzt sehr gute Aktionen nutzen, die kaum besser werden könnten. Das gilt auch für die Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Wer zu einem neuen Google-Smartphone greifen möchte, bekommt jetzt die Pixel 10-Smartphones mit 22 Prozent Rabatt – und das nur zwei Monate nach Verkaufsstart! Wer zum Pro-Modell greift, bekommt sogar 26 Prozent auf das Pixel 10 Pro + Pixel Buds Pro 2-Kopfhörer gratis. Soll es das ebenfalls noch recht junge Budget-Smartphone sein, könnt ihr jetzt das Google Pixel 9a mit 27 Prozent Rabatt sichern und zahlt gerade einmal 400 Euro für das Smartphone, das sieben Jahre mit Updates versorgt wird!

Und wo gerade beim Thema Updates sind: Vergesst das Pixel 9 nicht! Dank Googles siebenjährige Update-Garantie lohnt sich der Blick auf das Pixel 9 ganz enorm, wie ich erst gestern im verlinkten Artikel ausführlich beschrieben habe. Gut, dass auch dieses Smartphone gerade sehr viel günstiger zu haben ist – nämlich zum halben Preis. Sichert euch jetzt das Google Pixel 9 mit 49 Prozent Rabatt.

» Hier geht es zu den Pixel-Aktionen im Google Store

» Pixel Buds, Pixel Watch, Pixelsnap und mehr jetzt mit Black Friday-Rabatt









