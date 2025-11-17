Gemini NotebookLM: Unterstützung für Microsoft Office, Google Drive + Deep Research wird jetzt ausgerollt

Google baut die Plattform zur KI-basierten Dokumentanalyse immer weiter aus. Jetzt wird ein Update für NotebookLM ausgerollt, das gleich eine ganze Reihe von neuen Funktionen mitbringt: Ab sofort lässt sich Gemini Deep Research nutzen, es lassen sich Dokumente im Microsoft Word-Format hochladen oder auch Google Drive-Links verwenden.



Die Optimierungen am Kernprodukt von NotebookLM gehen weiter, nachdem man in den letzten Monaten eher darauf bedacht war, medienwirksame Formen der Aufbereitung in schneller Folge zu veröffentlichen. Erst vor wenigen Tagen wurde die optimierte Personalisierung angekündigt und jetzt kommt das kürzlich ausgebaute Gemini Deep Research optional zu NotebookLM. Das soll auch komplexe Online-Recherchen automatisieren.

Mit Deep Research lassen sich die Informationen aus den NotebookLM-Dokumenten mit denen aus dem Web kombinieren. Zur Wahl stehen jetzt das bisher genutzte „Fast Research“ für schnelle Informationsfindung und den Import von Quellen sowie der Überprüfung von Informationen. Das neue „Deep Research“ ist hingegen ideal für eine umfassende Recherche, bei der Zeit nicht die wichtigste Rolle spielt. Es führt detaillierte Analysen durch, um hochwertige Quellen zu finden. Die Suche läuft im Hintergrund, sodass Nutzer nicht warten müssen, sondern weiter arbeiten können.

Auch die Flexibilität bei den Quellen wird weiter erhöht, denn ab sofort lassen sich Dokumente im Format von Microsoft Word hochladen. Von Excel-Tabellen oder Powerpoint-Präsentationen ist derzeit noch keine Rede, doch das dürfte nur der nächste Schritt sein, um strukturierte Daten oder bereits aufbereitete Inhalte in NotebookLM nutzen zu können.

Das Update wird bereits seit Ende der vergangenen Woche für alle Nutzer ausgerollt und soll innerhalb der nächsten Tage bei allen Nutzern ankommen.

» NotebookLM: Neue Personalisierung startet jetzt für alle Nutzer – lässt Gemini in gewünschte Rollen schlüpfen

» Gemini: Deep Research kombiniert jetzt persönliche Nutzerdaten mit Webquellen – neuer Workspace-Zugriff

Letzte Aktualisierung am 2025-11-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.