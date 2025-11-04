Google hat die KI-Plattform NotebookLM in den letzten Monaten massiv weiterentwickelt und immer wieder mit neuen Funktionen sowie medialen Komponenten versehen, die die Aufbereitung unterstützen. Jetzt gibt es eine Reihe von Verbesserungen rund um das Kernprodukt – nämlich das Chatfenster für Fragen und Aufgaben rund um die Dokumente. Neben der optimierten KI gibt es nun individuelle Personalisierungen.



Nutzer können mit der KI-Dokumentplattform NotebookLM alle ihre hochgeladenen Dokumente sowohl in der Gesamtheit als auch einzeln in die unterschiedlichsten Medien verwandeln – vom Podcast bis zur Präsentation oder gar zu einem Quiz. Das sind alles nette Funktionen zur Aufbereitung, doch hauptsächlich geht es natürlich darum, die Informationen zu erhalten und in Textform aufzubereiten.

Wir haben erst vor wenigen Tagen von den verbesserten KI-Funktionen des NotebookLM-Chat berichtet, der unter anderem von der vollen Gemini-Power profitieren kann. Das ist aber nicht die einzige Neuerung, denn zusätzlich bringt man die individuelle Personalisierung jetzt in alle Nutzerpakete. Bislang war das nur für Gemini Pro-Abonnenten verfügbar, die für diese Leistungen zusätzlich zur Kasse gebeten werden.

Ab sofort können alle Nutzer den Chat individuell anpassen und ihn so einem bestimmten Ziel, Tonfall oder einer bestimmten Rolle anpassen – vom Doktoranden, der Quellen analysiert, bis zum kreativen Geschichtenerzähler, der Ideen entwickelt. Klickt dazu einfach auf das Konfigurationssymbol im Chat. Dort könnt ihr dann beschrieben, wie sich der Chat verhalten soll bzw. welches Ziel ihr erreichen möchtet.









Die neue NotebookLM-Personalisierung im Chat

Behandeln Sie mich wie einen Doktoranden: Sie sind mein Forschungsbetreuer. Hinterfragen Sie jede Annahme rigoros. Stellen Sie bohrende Fragen, decken Sie logische Fehlschlüsse auf und zwingen Sie mich, meine Arbeit von Grund auf zu verteidigen.

Sie sind mein Forschungsbetreuer. Hinterfragen Sie jede Annahme rigoros. Stellen Sie bohrende Fragen, decken Sie logische Fehlschlüsse auf und zwingen Sie mich, meine Arbeit von Grund auf zu verteidigen. Agieren Sie als führender Marketingstratege: Ihre Reaktion muss ein sofortiger Aktionsplan sein. Seien Sie analytisch und direkt und konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die konkreten Strategien und kritischen Schritte, die notwendig sind, um das Ziel schnell zu erreichen.

Ihre Reaktion muss ein sofortiger Aktionsplan sein. Seien Sie analytisch und direkt und konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die konkreten Strategien und kritischen Schritte, die notwendig sind, um das Ziel schnell zu erreichen. Analysieren Sie das bereitgestellte Material aus drei verschiedenen Perspektiven: Als strenger Akademiker, der sich auf Beweise und logische Konsistenz konzentriert; als kreativer Stratege, der nach nicht offensichtlichen Zusammenhängen und innovativen Anwendungen sucht; und als skeptischer Gutachter, der aktiv nach Lücken, Fehlern und potenziellen Problemen in den Schlussfolgerungen sucht.

Als strenger Akademiker, der sich auf Beweise und logische Konsistenz konzentriert; als kreativer Stratege, der nach nicht offensichtlichen Zusammenhängen und innovativen Anwendungen sucht; und als skeptischer Gutachter, der aktiv nach Lücken, Fehlern und potenziellen Problemen in den Schlussfolgerungen sucht. Übernimm die Rolle des Spielleiters für eine textbasierte Simulation. Präsentiere ein Szenario mit hohem Einsatz, einem konkreten Ziel und einem Zeitlimit (z. B. 10). Ich treffe alle Entscheidungen. Beschreibe die Ergebnisse anschaulich und mit realistischen, szenariorelevanten Details .

Google ist davon überzeugt, dass NotebookLM durch diese Chat-Verbesserungen jetzt noch präzisere und aussagekräftigere Antworten liefert. Gleichzeitig ist NotebookLM durch diese Konversionsziele besser auf das spezifische Projekt zugeschnitten.

