NotebookLM: Google will das Lernen erleichtern – Quiz, Karteikarten und Audio-Übersichten starten (drei Tipps)

Die KI-Plattform NotebookLM gehört derzeit sicherlich zu den stärksten Tools, die das Google-Portfolio zu bieten hat – denn der Funktionsumfang wächst immer weiter. Derzeit konzentriert man sich darauf, den Nutzern das Wissen zu vermitteln, das sich aus den aufbereiteten Informationen ergibt. Dazu hat man kürzlich drei neue Funktionen ausgerollt, die für alle Nutzer zugänglich sind.



Ob die Plattform NotebookLM noch als Geheimtipp bezeichnet werden kann, lässt sich aufgrund der unbekannten Nutzerzahlen nicht sagen, aber rein funktionell ist sie es auf jeden Fall noch. Denn das Tool hilft den Nutzern dabei, selbst umfangreiche Dokumentsammlungen innerhalb kürzester Zeit auszuwerten, neue Quellen zu finden, Informationen zu kombinieren, Fragen zu beantworten und vieles mehr.

Aber nicht nur die Analyse der Datenmengen spielt eine große Rolle, sondern zunehmend auch die Aufbereitung für den Nutzer, um das Aufnehmen der ermittelten Fakten zu erleichtern. Denn die Informationen in Wissen umzuwandeln ist eine Herausforderung, egal ob man sich auf eine Prüfung vorbereitet, ein neues Projekt startet oder ein neues Interesse entdeckt hat. Auch dabei soll NotebookLM den Nutzern nun helfen können und als personalisierter KI-Partner komplexe Zusammenhänge erkennen, vereinfachen und mehr oder weniger lehren.

Mittlerweile gibt es sechs unterschiedliche Möglichkeiten zur Aufbereitung der Inhalte, wobei sich die einen mehr und die anderen weniger gut zum Lernen eignen. Neben den in diesem Artikel vorgestellten Möglichkeiten der Audio Overviews, Karteikarten und Quiz gehören dazu auch die Video-Übersichten, die Berichte sowie die Darstellung der Informationsstränge als Mind Map. Heute zeigen wir euch, wie ihr das passive Lesen in aktives Lernen verwandeln könnt.









NotebookLM Quiz

Was gibt es besseres, als das eigene Wissen durch ein Quiz abzufragen? Mit NotebookLM ist das jetzt möglich, denn eine neue Funktion kann aus all den Informationen ein mehrstufiges Quiz erstellen. Dieses hält Faktenfragen bereit und liefert euch bis zu vier mögliche Antworten – wobei natürlich nur eine korrekt ist. Dieses Quiz kann in mehreren Runden durchlaufen werden, wobei es am Ende eine Übersicht über die Anzahl der richtigen Antworten gibt.

Für das tiefere Verständnis eines Themas kann jede Frage bzw. auch deren Antworten noch einmal ausführlich von NotebookLM erklärt werden.

NotebookLM Flashcards

NotebookLM kann jetzt aus allen gesammelten Informationen Karteikarten erstellen. Diese werden je nach Umfang der Informationen in unterschiedlicher Anzahl erstellt und stellen ganz gezielte Fragen zu Inhalten. Die Antworten darauf befinden sich auf der digitalen Rückseite, sodass ihr eine schnelle Eigenkontrolle über euren Lernfortschritt anwenden könnt. Wer mehr Informationen benötigt, muss sich diese nicht selbst besorgen, sondern kann diese ebenfalls – bezogen auf die Fragestellung – von NotebookLM erhalten.

Die Inhalte werden automatisch ausgewählt, aufbereitet und die Karteikarten mit ihren Fakten einmalig dynamisch erstellt. Ändert sich der Inhalt des Workbooks, bleiben die Karteikarten dennoch mit denselben Fakten erhalten.

Verschiedene Audio Overviews

Es muss nicht immer die Eigenständigkeit beim Lernen sein, sondern auch ein guter Lehrer/Vorleser kann Wunder wirken. Das weiß man auch bei NotebookLM und hat daher kürzlich die neuen Formate für die Audio-Übersicht gestartet. Die folgenden Formate stehen jetzt zur Verfügung, um das Wissen in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Tiefengraden zu vermitteln:

Briefing: Ein schneller Überblick, der dir hilft, die Kernideen deiner Quellen in nur 1-2 Minuten zu erfassen.

Ein schneller Überblick, der dir hilft, die Kernideen deiner Quellen in nur 1-2 Minuten zu erfassen. Kritik: Eine fachkundige Überprüfung deiner Quellen mit konstruktivem Feedback, um dein Material zu verbessern.

Eine fachkundige Überprüfung deiner Quellen mit konstruktivem Feedback, um dein Material zu verbessern. Debatte: Eine Diskussion, bei der zwei Moderatoren unterschiedliche Perspektiven auf deine Quellen beleuchten.

Eine Diskussion, bei der zwei Moderatoren unterschiedliche Perspektiven auf deine Quellen beleuchten. Deep Dive: Ein Gespräch zwischen zwei KI-Moderatoren, die dein Thema durch detaillierte Fragen vertiefen.

Diese neuen Funktionen sollen NotebookLM laut Google zu einem leistungsfähigeren Partner für die Vertiefung des Verständnisses der Welt machen – und wenn man es richtig nutzt, dann wird das wohl tatsächlich der Fall sein. Alle neuen Funktionen sollten bereits jetzt für alle Nutzer angeboten werden.

