NotebookLM: Google startet neue Audio Overviews – hilfreiche Zusammenfassungen in neuen Formaten

Googles mächtige KI-Plattform NotebookLM dürfte von immer mehr Nutzern dazu verwendet werden, größere Dokumentsammlungen anzulegen, auszuwerten, in der Tiefe zu analysieren und in den gebotenen bequemen Medienformen zu konsumieren. Jetzt bekommt die „Podcast-Funktion“ Audio Overviews ein großes Update, das drei neue Inhaltsformen im Gepäck hat. Wer möchte, kann es jetzt kürzer halten oder noch mehr ins Detail gehen.



Die schon seit längerer Zeit verfügbaren Audio Overviews in NotebookLM gehören sicherlich zu den meistgenutzten Werkzeugen der Plattform und haben es nicht ohne Grund zuletzt auch in andere Google-Produkte geschafft. Erst im vergangenen Monat hat man die Audio-Übersichten gar um die NotebookLM Video Overviews erweitert, die den Inhaltsüberblick grafisch begleiten können. Jetzt baut man die Audio-Version mit drei neuen Varianten aus.

Das sind die neuen NotebookLM Audio Overviews:

Brief: Ein kurzer Überblick, der Ihnen hilft, die Kernideen Ihrer Quellen schnell zu erfassen. [Dies dauert 1–2 Minuten.]

Ein kurzer Überblick, der Ihnen hilft, die Kernideen Ihrer Quellen schnell zu erfassen. [Dies dauert 1–2 Minuten.] Critique: Eine Expertenprüfung Ihrer Quellen mit konstruktivem Feedback, das Ihnen bei der Verbesserung Ihres Materials hilft.

Eine Expertenprüfung Ihrer Quellen mit konstruktivem Feedback, das Ihnen bei der Verbesserung Ihres Materials hilft. Debate: Eine nachdenkliche Debatte zwischen zwei Moderatoren, die unterschiedliche Perspektiven auf Ihre Quellen beleuchtet.

Eine nachdenkliche Debatte zwischen zwei Moderatoren, die unterschiedliche Perspektiven auf Ihre Quellen beleuchtet. Deep dive: Konversationsdialoge, in denen zwei KI-Moderatoren Ihr Thema mit ausführlichen Fragen erläutern

Nach dem Rollout haben alle Nutzer die Möglichkeit, aus diesen vier Varianten zu wählen. Bisher gab es nur „Deep dive“, das in Form einer Podcast-artigen Unterhaltung recht genau auf die Details innerhalb der Dokumentsammlung eingegangen ist. Das ist sehr informativ, kann aber auch schnell langatmig werden und dabei zu viel Zeit benötigen, um die Inhalte zu konsumieren. Daher gibt man den Nutzern die Möglichkeit, dies anzupassen.

Erst vor wenigen Monaten wurden die Audio Overviews dahingehend erweitert, dass die Nutzer das Podcast-Gespräch unterbrechen und innerhalb der KI-Konversation Fragen stellen konnten, auf die die digitalen Moderatoren anschließend eingegangen sind. Viel interaktiver kann man das wohl kaum noch gestalten. Im Zuge dieses Updates ziehen auch wieder neue Stimmenvarianten ein, sodass die Anpassungsmöglichkeiten sehr umfangreich sind.

» NotebookLM: Google startet Video Overviews – erstellt Video-Zusammenfassungen zu Dokumenten (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.