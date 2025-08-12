NotebookLM: Google startet Video Overviews – erstellt Video-Zusammenfassungen zu Dokumenten (Video)

Googles KI-Dokumentplattform NotebookLM ist längst zum heimlichen Star neben dem Gemini-ChatBot geworden und wird immer wieder mit starken neuen Funktionen ausgebaut. Jetzt hat man den nächsten Schritt angekündigt, der den Nutzern die Inhalte aus hochgeladenen Dokumenten näherbringen soll: Mit den Video Overviews lassen sich aus allen Dokumenten eigene Videos erstellen.



Die Gemini-KI macht auch bei NotebookLM große Schritte, denn mittlerweile gibt es fast wöchentlich Updates, die uns neue Funktionen oder ausgebaute Möglichkeiten bringen. Was mit einer Textübersicht sowie der Beantwortung von Fragen zu Dokumentsammlungen begonnen hat, ist vor allem durch die Audio Overviews sehr populär geworden: Eine Funktion, die aus allen Inhalten einen Podcast erstellt, in dem sich zwei Menschen unterhalten und alle Infos näherbringen. Mittlerweile gibt es das auch in einigen anderen Google-Produkten.

Jetzt wird diese Funktion um eine visuelle Komponente erweitert: Die neuen Video Overviews schlagen in dieselbe Kerbe und sollen den Nutzern die Inhalte näherbringen. Passend dazu wird eine Slideshow erstellt, die mit den in den Dokumenten enthaltenen Grafiken und Bildern gefüllt wird. So entsteht eine automatisierte Präsentation, die man sich einfach ansehen und sehr viel über die Dokumente und deren Inhalte sowie Zusammenhänge lernen kann.

Vorerst wird diese Funktion nur in englischer Sprache ausgerollt, doch es wird sicherlich nicht lange dauern, bis man auch das international für alle Nutzer anbieten kann. Ohne es bisher ausprobieren zu können, würde ich diese Funktion als erneuten Gamechanger für NotebookLM beschreiben, der einen ähnlichen großen Sprung wie die Audio Overviews machen kann. Derzeit werden nur eher sterile Präsentationen erstellt, doch wenn man sich die Veo- und Flow-Fähigkeiten anschaut, wird es nicht lange dauern, bis die KI auch eigenes Bildmaterial generieren kann.

Auch die Richtung und Schwerpunkte dieser KI-Overviews lassen sich festlegen: So könnt ihr Gemini mitteilen, ob ihr schon etwas über das Thema wisst oder Einsteiger seid. Aber auch Arbeitsaufträge wie „I’m already an expert on X and my team works on Y; focus on Z.“ sind möglich.

