Google Finanzen & Gemini: Neustart der Plattform mit tief integrierten KI-Funktionen kommt (Screenshot)

Die Plattform Google Finanzen sowie die Integration in die Websuche gehören zu den ältesten Google-Produkten und verfolgen seit jeher eine ganz einfache Aufgabe: Die Nutzer über Aktienkurse, Firmenwerte, Unternehmensschlagzeilen und mehr zu informieren. Jetzt hat man eine ganz neue Version angekündigt, die durch die Integration der Gemini-KI viele neue Möglichkeiten und Aufbereitungen bieten soll.



Auch bei Google Finanzen zieht jetzt die Gemini-KI ein. Man hat die Plattform in einer neuen Version von Grund auf neu entwickelt und die KI in den „Kern“ des Produkts gebracht. In der Ankündigung verrät man, worauf sich die Nutzer freuen können, wenn sie die neue Version bereits verwenden. Die Nutzer sollen noch mehr Finanzfragen recherchieren können, es soll noch mehr Diagramme und personalisierte Grafiken geben und auch Nachrichten in Echtzeit. Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr die neue Plattform bereits sehen.

Stellen Sie jetzt detaillierte Fragen zur Finanzwelt und erhalten Sie eine umfassende KI-Antwort – und das alles mit einfachem Zugriff auf relevante Websites im Internet. Anstatt einzelne Aktiendetails nachzuschlagen, können Sie Ihre komplexen Recherchefragen auf einmal stellen und so hilfreiche Analysen und neue Erkenntnisse gewinnen. Zugriff auf erweiterte Diagrammtools: Neue, leistungsstarke Diagrammtools helfen Ihnen, Finanzdaten über die reine Vermögensentwicklung hinaus zu visualisieren. Sie können technische Indikatoren wie gleitende Durchschnittsumschläge anzeigen oder die Anzeige anpassen, um Candlestick-Charts und mehr anzuzeigen.

US-Nutzer können das neue Design schon bald unter google.com/finance testen. Am oberen Rand soll es einen Umschalter geben, mit dem zwischen dem klassischen und dem neuen Design gewechselt werden kann.

