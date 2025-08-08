Die erste Gemini-Woche im heißen Monat August ist zu Ende gegangen und hat uns wieder viele interessante Themen beschert: Es wartet die erste KI-Smartwatch, Gemini kann jetzt Storybücher erstellen, kreiert ganze virtuelle Welten und vieles mehr. Außerdem scheint nur Google mit KI ernsthaft Geld zu verdienen. Wir haben euch wie üblich zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Zum Start in den zweiten Sonnenmonat hat Google noch einmal große Schritte gemacht und jegliche Sommerpause weggeblasen: So gibt es jetzt das neue KI-Modell Genie 3, das ganze virtuelle Welten kreiert, Gemini generiert Storybooks, schätzt das Alter der Nutzer und wird schon bald die erste echte KI-Smartwatch ausstatten. Auch die vergangene Woche war wieder gut gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google-KI schätzt das Alter aller Nutzer

Google setzt die Gemini-KI jetzt auch darauf an, dass diese das Alter der Nutzer schätzen soll. Anhand dieser Auswertung solle mögliche falsche Angaben korrigiert werden und die Konten bei Bedarf auf Jugendkonten oder gar Kinderkonten umgestellt werden. Grundsätzlich eine gute Intention, doch vermutlich könnte sich das für einige Nutzer schnell als schlechte Idee herausstellen.

» Google-KI soll das Nutzeralter schätzen – das ist eine schlechte Idee

Nur Google verdient Geld mit KI

Google scheint tatsächlich das einzige Unternehmen zu sein, das schon heute Geld mit KI verdient. Und zwar ernsthaft viel Geld, das weit über die Kostendeckung hinausgeht. Selbst langfristig sind die meisten Unternehmen auf der Suche nach Geschäftsmodellen, während Google das eigene immer weiter ausbaut und sowohl vom eigenen Erfolg als auch dem der Konkurrenz profitiert.

Google wird zu Gemini?

Die Startseiten von Google und Gemini nähern sich so weit an, dass es ganz danach aussieht, dass schon bald ein Austausch stattfindet. Sowohl funktionell als auch visuell ist man sich so nahe und führt Experimente durch, die kaum einen anderen Schluss zulassen. Das stellt auch das Aus der Doodles in ein ganz anderes Licht.

» Google schafft sich selbst ab – für Gemini

Gemini startet neue Bilderbuch-Funktion

Gemini erhält eine neue Funktion, mit der sich Storybooks erstellen lassen. Dieses Feature ist ab sofort für alle Nutzer in sehr vielen Sprachen verfügbar – darunter natürlich auch auf Deutsch. Ihr könnt Gemini einfach bitten, ein Storybook zu erstellen und müsst nur sehr grob den Rahmen für die Geschichte angeben. Daraus formt die KI die Geschichte, teilt sie in ein Buch mit zehn Seiten auf und erstellt zu jeder Seite eine Illustration. Sehenswert.

» Gemini-KI kann jetzt illustrierte Storybooks erstellen

Gemini Genie 3 erstellt virtuelle Welten

Ein absoluter Wahnsinn, was Googles Deeepmind-Team da wieder herausgehauen hat: Die neue Genie 3-KI kann virtuelle Welten erstellen, die von den Nutzern endlos durchschritten werden können. Alles wird dynamisch in Echtzeit generiert, aber dennoch gibt es einen Zwischenspeicher für die Rückkehr. Außerdem lässt sich jeder Ort jederzeit per Prompt anpassen oder mit Objekten interagieren. Schaut euch das Demovideo unbedingt einmal an, wenn ihr an so etwas interessiert seid.

» Beeindruckende neue Genie 3-KI erstellt virtuelle Welten

Gemini-KI soll Pixel-Nutzer Bildbearbeitung per Sprache ermöglichen

Die Gemini-KI kommt jetzt auch sprachlich in die Bildbearbeitung auf den Pixel-Smartphones. Neue Funktionen sollen bei der Aufnahme des perfekten Fotos helfen und andere eine Bildbearbeitung ermöglichen, die rein mit Sprache auskommt. Die entsprechenden Werkzeuge hat man bereits vor einigen Wochen präsentiert und mit den Pixel 10-Smartphones dürfte sich das wohl zusammenführen.

Gemini halbiert Websuche-Traffic – Google streitet es ab

Obwohl die Gemini-KI in der Google Websuche den Nutzern alle Informationen auf dem Silbertablett serviert, streitet Google weiterhin ab, dass das für einen Traffic-Rückgang sorgen könnte. Alle Zahlen sprechen eine völlig andere Sprache, aber Google bleibt bei dem Standpunkt und spricht allen Webmastern und Marktforschern die Kompetenz ab. Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

» Google streitet Trafficeinbruch durch Gemini ab

Die Pixel Watch 4 ist Googles erste KI-Smartwatch

Die Pixel Watch 4 dürfte wohl die erst echte KI-Smartwatch werden. Google will die Gemini-KI sehr tief einziehen lassen und den Nutzern viele cloudbasierte und auch lokale Funktionen anbieten. Jetzt ist umfangreiches Werbematerial geleakt worden, das uns die ersten Teile davon zeigt und auch die weiteren Stärken der Smartwatch unterstreicht. Auch dort heißt es, dass es die erste für Gemini gebaute Smartwatch ist.

» Google macht die Pixel Watch 4 zur ersten KI-Smartwatch

