Google bestreitet Traffic-Rückgang: Webmaster haben keine Ahnung und Gemini liefert angeblich mehr Klicks

Google hat mit der KI-Übersicht in der Websuche ein Tool gestartet, das die Nutzungsgewohnheiten der Suchmaschine sehr deutlich verändern und für extreme Traffic-Einbrüche im Web sorgen kann. Das Unternehmen bestreitet diese Auswirkungen immer wieder und legt jetzt gar mit der Behauptung nach, dass der Traffic sogar gestiegen sein soll.



Durch die KI-Übersicht in der Websuche sowie dem nur in den USA und UK angebotenen KI-Modus hat Google praktisch die gesamte Webmasterschaft gegen sich aufgebracht. Dem ist man sich durchaus bewusst und legt daher jetzt noch einmal mit einer Provokation nach, die die eigenen Erfolge feiert und auf Angriff geht: Es heißt, dass die Berichte über sinkenden Traffic allesamt falsch sind, weil sie nach falschen Metriken gemessen werden. Kleine Webseiten, große Webseiten, Hobby-Webmaster und professionelle Portale – sie alle haben keine Ahnung und messen falsch.

Stattdessen behauptet Google, dass man keinen Traffic-Einbruch verzeichnen kann, sondern die Nutzer im Gegenteil sogar noch mehr „quality clicks“ durchführen. Man belegt das mit keiner einzigen Kennzahl und erklärt auch nicht, was ein „quality click“ überhaupt sein soll. Vermutlich sind damit Klicks zu Seiten gemeint, die derzeit noch nicht vom KI-Modus kannibalisiert werden können. Also Aktionsseiten wie Onlineshops, Portale für Streaming und Download oder Dienstleister. Dass deren Klickanteil gestiegen sein soll, erscheint eine logische Folge der Absenkung der anderen Klicks.

Dass Google trotz unzähliger belegter Trafficeinbrüche behauptet, dass alle anderen Webseiten falsch messen, ist nichts weiter als eine Provokation. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Man kann sich jede Kennzahl schönrechnen, aber wenn am Ende weniger Besucher auf einer Webseite landen, dann ist das die harte absolute Währung und alle anderen Zahlenspielereien interessieren nicht.

Ich muss das an dieser Stelle nicht einzeln aufdröseln. Schaut euch gerne den Blogpost von Barry Schwarz an, der alle Fakten auseinandernimmt und mit sehr vielen Belegen und damaligen Berichten verknüpft. Wirklich lesenswert, auch für Nicht-Webmaster. Und wer sich selbst etwas Gutes tun will, schaltet Gemini in der Websuche einfach ab.

