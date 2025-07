Google Websuche: So könnt ihr Gemini jetzt loswerden – einfacher Trick entfernt die lästige KI-Übersicht

Die seit einigen Monaten verfügbare KI-Übersicht in der Google Websuche ist auch in Deutschland immer häufiger zu sehen und kommt mittlerweile wohl bei mehr als jeder zweiten Anfrage zum Einsatz. Die von der Gemini-KI gelieferten Informationen sind allerdings überraschend häufig nicht zuverlässig, sodass viele Nutzer diese sicherlich überspringen möchten. Wir zeigen euch, wie ihr diesen KI-Kram sehr einfach ausblenden könnt.



Vor gut vier Monaten ist die Gemini-Integration in der Google Websuche als KI-Übersicht auch in Deutschland gestartet, nachdem es zuvor schon mehr als ein Jahr in den USA im Testlauf gewesen ist. Obwohl die Qualität der Zusammenfassungen sehr zu wünschen übrig lässt und für die gesamte Nutzerschaft zu einer Gefahr werden kann, hält Google daran fest und zeigt diese mittlerweile bei mehr als jeder zweiten Suchanfrage an – Tendenz mutmaßlich weiterhin steigend.

Der noch recht junge Bereich ist sehr dominant und zeigt nicht nur die eigenen Informationen weit über den Suchergebnissen, sondern lässt diese auch noch so weit nach unten rücken, dass sie ohne Scrollen kaum noch sichtbar sind. Einige Nutzer werden das sehr praktisch finden, aber andere würden derzeit aus guten Gründen vielleicht darauf verzichten. Wer sich mit diesem neuen KI-Bereich nicht anfreunden kann, hat leider keine offizielle Möglichkeit, dieses Gemini-Features abzuschalten und wird es wohl auch in Zukunft nicht bekommen.

Das heißt aber nicht, dass es nicht dennoch einen Weg zum Ausblenden gibt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einen Parameter an die URL der Suchergebnisse anzuhängen: Dieser lautet &udm=14 und wird einfach an das Ende der URL angehangen. Mit diesem Wert schaltet ihr auf einen internen Modus der Suchmaschine, der auf die KI-Verarbeitung verzichtet. Es werden nur die klassischen Suchergebnisse ohne die KI-Erweiterungen verwendet.

Um das zu nutzen, fügt ihr den Parameter &udm=14 an das Ende der langen URL (es kann auch vor jedem anderen Parameter stehen, aber so ist es für viele Nutzer leichter) und ruft diese erneut auf. Weil das ein bisschen aufwendig ist, könnt ihr den Parameter natürlich auch dauerhaft in den Suchmaschinen-Einstellungen eures Browsers einfügen lassen. Das sorgt dafür, dass alle per Adressleiste ausgeführten Suchanfragen automatisch ohne diese KI-Erweiterungen erscheinen.

