Google KI-Übersicht: KI-Zusammenfassungen in der Websuche halbieren Traffic auf alle Webseiten (Studie)

Google hat vor einiger Zeit die KI-Übersicht in der Websuche eingeführt, die sowohl bei Nutzern als auch Webmastern zu ganz unterschiedlichen Reaktionen geführt hat. Während die Nutzer meist begeistert sind, sehen es die Webmaster aufgrund des massiven Traffic-Einbruchs völlig anders. Google streitet dies zwar ab, doch neue Statistiken untermauern die Probleme für das gesamte Web.



Man muss sich kaum mit der Materie beschäftigen, um zu prognostizieren, dass Googles KI-Übersicht für einen massiven Traffic-Einbruch bei Webmastern führt – eine logische Folge des Informationsflusses. Google streitet das zwar vehement ab, doch die Zahlen sagen etwas völlig anderes. Schon vor einigen Monaten hat die Google KI-Übersicht mehr als 1,5 Milliarden Nutzer erreicht und laut aktuellen Zahlen von Pew Research kommt diese bei ganzen 58 Prozent aller Suchanfragen zum Einsatz.

Die KI-Übersicht fasst den Nutzern die wichtigsten Informationen zusammen, die sich in den folgenden Suchergebnissen befinden. Dadurch müssen diese nicht mehr auf die Suchergebnisse klicken, da sie alle gewünschten Details bereits erhalten haben. Laut den Zahlen der Marktforscher ist es so, dass nur 8 Prozent der Nutzer überhaupt auf einen Link in den Suchergebnissen klicken, während es bei einer normalen Suche mit 15 Prozent fast doppelt so viele sind. Gerade einmal ein Prozent (!) klicken auf einen Link in der KI-Zusammenfassung, die ja von Google als Rechtfertigung für den Informationsklau verwendet wird.

Oder anders gesagt: Google als wichtigste Trafficquelle liefert bei mehr als jeder zweiten Suchanfrage nur noch die Hälfte der Nutzer bzw. des Traffics. Das ist für das gesamte Web ein riesiges Problem und wird zu einem Webseiten-sterben führen. Dass die von der KI zusammengestellten Informationen oftmals falsch sind und gar sehr grobe Fehler enthalten, ist den meisten Nutzern gar nicht bewusst. Das ist dann aber schon eine ganz andere Ebene dieses Problems…

» Google Websuche: KI-Übersicht bekommt eine Podcast-Funktion – verwandelt Suchergebnisse in ein Gespräch

[Pew Research]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.