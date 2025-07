Pixel 10 Pro Fold: Das ist das neue Google-Foldable – Leak zeigt die offiziellen Produktfotos (Galerie & Video)

Die am Montag begonnenen Leaks rund um die Pixel 10-Smartphones gehen in die vorerst letzte Runde und zeigen uns jetzt alle offiziellen Renderbilder des Pixel 10 Pro Fold. Google wird das Foldable schon in weniger als einem Monat vorstellen und diesmal in zwei Farben auf den Markt bringen, die bei den Nutzern sicherlich sehr gut ankommen. Hier könnt ihr sie euch im Detail ansehen.



Google wird am 20. August die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die in dieser Woche gleich mehrfach einzeln geleakt worden sind. Neben einem überraschenden Google-Leak konnten wir euch auch schon die Pixel 10-Smartphones auf Renderbildern und die Pixel 10 Pro auf Renderbildern zeigen. Jetzt komplettiert sich diese kleine Sammlung mit dem Pixel 10 Pro Fold, bei dem es sich natürlich um ein Foldable handelt.

Auch Googles neues faltbares Smartphone ist zuletzt schon mehrfach geleakt worden und hat die wichtigsten Informationen von den Spezifikationen über die geplanten Farben bis hin zum Verkaufspreis von sich verraten. Einen mehr oder weniger offiziellen Blick bekommen wir aber erst jetzt, denn wenig überraschend umfasst der dieswöchige Leak der offiziellen Produktbilder auch das Pixel 10 Pro Fold. Äußerlich sieht es seinem Vorgänger sehr ähnlich. Es wird nur in den beiden Farben Moonstone (Grau) sowie Jade (Grün) erscheinen.

Auftrumpfen soll das Smartphone mit einem 5015 mAh-Akku, der wohl alle in den USA verkauften Foldables übertrumpft und um ganze acht Prozent größer ausfällt als im Vorjahr. Und damit diese Kapazität in akzeptabler Zeit geladen werden kann, wird man auch die Ladegeschwindigkeit leicht erhöhen. All das ist auf den Bildern natürlich nicht sichtbar. Hier findet ihr sie im Detail sowie als Video und eine Übersicht aller bisher bekannter Spezifikationen.









Produktname: Google Pixel 10 Pro Fold

Interne Bezeichnung: GU0NP

Displaygröße außen: 6,4 Zoll

Displaygröße innen: 8 Zoll

Abmessungen: 155,2mm x 150,4mm x 5,3mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Kamera: 48 Megapixel

Ultrawide Kamera: 10,5 MegapixelP

Telephoto Kamera: 10,8 Megapixel

Frontkamera: 10 Megapixel

Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Akku: 5015 mAh | 23 Watt Aufladen | 15 Watt kabellos Aufladen mit Qi2

Farben: Moonstone (Grau), Jade (Grün)

Sonstiges: Erstmals IP68-zertifiziert. Staubdicht und wasserdicht bis 30 Minuten auf 1 Meter

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) | 2029 Euro (512 GB) | 2289 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

[Android Headlines]

