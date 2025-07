Pixel 10 Pro: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt offizielle Bilder in allen Farben (Galerie)

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die schon zum Start in die Woche wieder häufig bei den Leakern zu finden waren. Jetzt sind sie an offizielles Bildmaterial des Pixel 10 Pro gelangt, das in vier verschiedenen Farben auf den Markt kommen soll. Auf den Produktfotos könnt ihr das Smartphone jetzt in allen geplanten Varianten in Augenschein nehmen.



Das Pixel 10 Pro könnte das Flaggschiff der kommenden Pixel-Generation werden und für alle Nutzer, denen das Pixel 10 zu gering ausfällt und das Pro XL zu teuer ist, das Gerät der Wahl werden. Recht überraschend hat Google selbst gestern Abend das Pixel 10 Pro offiziell gezeigt, allerdings nur im Rahmen eines Teasers und auch nur in einer Farbe mit perfekter Ausleuchtung.

Jetzt gibt es auch die offiziellen Produktbilder des Smartphones, das in den vier Farben Obsidian (Schwarz), Porcelain (Weiß), Moonstone (Grau) sowie Jade (Grün) erscheinen wird. Googles Farbauswahl ist mittlerweile weitgehend bekannt, aber dennoch kann ein Produktfoto des jeweiligen Geräts in der Farbe nicht schaden, sodass die von den Leakern veröffentlichten Bilder durchaus einen Blick wert sind. Ihr findet sie auf obigem Gruppenfoto sowie in der folgenden Einzelansicht und im unten eingebundenen Video.

Das Smartphone-Design selbst ist nicht überraschend, denn wir haben es schon auf zahlreichen geleakten Renderbildern gesehen, die sich wieder einmal als vollkommen korrekt erwiesen haben. Die Kameraleiste ist weiter an Bord, wurde abermals leicht adaptiert und das Smartphone sieht seinem Vorgänger doch recht ähnlich.

















Produktname: Google Pixel 10 Pro

Interne Bezeichnung: G4QUR / GN4F5

Displaygröße: 6,3 Zoll

Abmessungen: 152,8mm x 72mm x 8,6mm

Prozessor (SoC): Tensor G5 (Alle Infos zum Tensor G5 SoC)

(Alle Infos zum Tensor G5 SoC) Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 16 Gigabyte

Kamera: Samsung GNV 50MP mit Videostabilisierung (Mehr Infos zur Kamera)

(Mehr Infos zur Kamera) Ultrawide Kamera: Sony IMX858 48MP

Telephoto Kamera: Sony IMX858 48MP

Frontkamera: Sony IMX858 48MP

Akku: 4870 mAh / 29W kabelgebunden / 15W kabellos aufladen + Qi2 Wireless Unterstützung

Farben: Obsidian (Schwarz), Jade (Grün), Moonstone (Grau), Porcelain (Weiß)

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) | 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 28. August 2025

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 10-Smartphones für den 20. August, Google hat bereits zum Event geladen, und den Verkaufsstart für den 28. August. Erst gestern Abend sind auch ähnliche Bildsammlungen für das Pixel 10 durchgesickert:

» Pixel 10: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak zeigt offizielle Bilder in allen geplanten Farben (Galerie)

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.